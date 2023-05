1. Postać tajemniczej kobiety

Wybrałaś tajemniczą postać? Oznacza to, że jesteś bardzo skrytą osobą, która nie jest pewna swoich zalet. Nie lubisz pokazywać innym swojego prawdziwego "ja", gdyż uważasz, że nikomu się nie spodoba. Na co dzień wolisz stać w kącie i nie wychylać się przed szereg. Duży dyskomfort sprawia ci bycie w centrum uwagi, gdyż boisz się krytyki ze strony innych osób. Uważasz także, że twoje zdanie nie ma znaczenia. Twoja samoocena jest zdecydowanie zbyt niska i powinnaś nad tym popracować. Masz wiele do zaoferowania światu, wystarczy w siebie uwierzyć!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

2. Postać pewnej siebie kobiety

Jeżeli postanowiłaś wybrać pewną siebie postać, znaczy to, że jesteś świadoma swoich wad i tego jak sobie z nimi radzić. Jak nikt inny potrafisz również wykorzystać swoje mocne strony. Żyjesz ze sobą w zgodzie i wszelkie dramaty pozostawiłaś daleko ze sobą. Jeżeli masz na coś ochotę, to właśnie to robisz. Nie podporządkowujesz swojego życia innym, dlatego jesteś szczęśliwa. Nie wybierasz byle jakich partnerów, gdyż wierzysz w to, że zasługujesz na traktowanie godne księżniczki. Uważasz również, że jesteś jedyna w swoim rodzaju i to w sobie cenisz. Twoja samoocena jest bardzo wysoka. Tak trzymaj!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

3. Postać kusicielki

Wybrałaś postać kusicielki? Oznacza to, że bardzo lubisz dopasowywać się do innych osób i pokazywać się przed nimi z jak najlepszej strony. Czasem aż za bardzo próbujesz dostosować się do otoczenia. To jest twój sposób na zamaskowanie swoich kompleksów. Dodatkowo odczuwasz silną potrzebę akceptacji przez swoich znajomych i zapominasz o aprobacie samej siebie. Twoja samoocena bywa zmienna, powinnaś uwierzyć w siebie i zacząć być sobą. Zasługujesz na to, aby otaczać się ludźmi, którzy szanują cię za to kim jesteś, a nie za to kim możesz być.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

4. Postać kobiety z "bliznami"

Jeżeli wybrałaś postać czwartą, oznacza to, że wiele w życiu przeszłaś i się tego nie wstydzisz. Jesteś dumna z tego, że dałaś sobie radę z wieloma przeciwnościami losu. Pragniesz być dla innych przykładem. Bardzo chętnie pomagasz osobom, które przechodzą w danym momencie przez coś trudnego. Czujesz się dobrze w roli mentora lub "wybawiciela". Uważasz, że jesteś osobą, która powinna być podziwiana przez innych. Jeżeli ktoś nie daje ci wystarczająco uwagi, to automatycznie skreślasz go ze swojego życia. Masz wysoką samoocenę, czasem nawet zbyt wysoką. Pomagając innym, powinnaś patrzeć na ich potrzeby, a nie na swoje.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

5. Postać słonecznej kobiety

Jeśli wybrałaś słoneczną kobietę, znaczy to, że starasz się być optymistką. Dobro innych stawiasz ponad swoje i może świadczyć to o zbyt niskiej samoocenie. Dodatkowo pragniesz dowartościować się poprzez pomoc innym. Jesteś mistrzem w podtrzymywaniu innych na duchu. Przed bliskimi jesteś ciągle uśmiechnięta i wesoła, jednak to się zmienia, gdy zostajesz sama. Pamiętaj, że inni powinni akceptować cię nawet wtedy, kiedy masz gorszy dzień. Masz prawo do okazywania tego, co czujesz. Jeżeli zaakceptujesz swoje emocje, to inni też to zrobią.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

6. Nieporuszona kobieta

Wybrałaś postać nieporuszonej kobiety? Oznacza to, że widzisz siebie jako osobę silną oraz opanowaną. Potrafisz ze stoickim spokojem przyjąć każdą wiadomość, przemyśleć ją na spokojnie i racjonalnie na nią odpowiedzieć. Jesteś osobą silną psychicznie, ponieważ przepracowałaś w życiu swoje problemy. Czujesz, że nie musisz udowadniać innym, kim jesteś. Najważniejsze dla ciebie jest to, aby akceptować samą sobie. Lubisz otaczać się ludźmi, którzy doceniają twoje prawdziwe "ja". To się nazywa zdrowym podejściem do życia!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

