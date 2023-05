1. Kawa czarna Każdego ranka rozsmakowujesz się w czarnym napoju? Picie czarnej kawy oznacza, że jesteś osobą bezstronną, doświadczoną, odporną, cierpliwą i skuteczną. Jesteś zdeterminowana, zorientowana na kondycję, samowystarczalna i silna. Zachowujesz prostotę i przejrzystość. Mówisz o rzeczach tak, jak je widzisz. Trzymasz się z dala od kłótni i konfliktów. Żyjesz zgodnie z ideologią "co ma być to będzie". Lubisz mieć kontrolę i niełatwo cię przekonać do zrobienia czegoś, jeśli sam nie masz na to ochoty. Masz tendencję do bycia cichą i małomówną osobą, jednak zdarzają ci się nagłe przejawy ekstrawertyzmu.

Reklama

Osoby pijące czarną kawę są odporne na zmiany - dobrze czują się w rutynowych działaniach. Zwykle niechętnie podążają za trendami lub ścieżkami wyznaczonymi dla nich przez innych ludzi. Nie zatrzymują się jednak na długo w swoich działaniach. Zawsze mają plan, aby iść do przodu.

Zobacz również: Test osobowości: W jaki sposób stoisz? To zdradza twoje cele wobec innych

2. Cappuccino

Nie wyobrażasz sobie rozpoczęcia dnia bez kawy ze spienionym mlekiem? Badania wykazały, że fani cappuccino są osobami żądnymi przygód, otwartymi, ambitnymi, uczciwymi, zmotywowanymi do działania i niezwykle kreatywnymi. Bywają również perfekcjonistami, którzy są wrażliwi na punkcie ważnych dla nich rzeczy. Dbają o zdrowie, ale nie taż tak bardzo jak miłośnicy czarnej kawy. Często oddają się drobiazgowym czynnościom dla czystej radości, jednak trudno ich do czegokolwiek zmusić.

Miłość do przygody u miłośników cappuccino sprawia, że nie lubią monotonii. Lubią eksplorować nowe miejsca, często zmieniają pasje. Łatwo odnajdują się w nowych miejscach. Czerpią przyjemność z przebywania w towarzystwie ludzi. Mają niesamowite poczucie humoru. Mogą poprawić humor swoim krótkim dowcipem i powiedzieć dokładnie to, co trzeba w najbardziej trafnym momencie.

3. Kawa mrożona

Nic nie poprawia ci humoru bardziej w letni dzień, niż mrożona kawa? Najprawdopodobniej jesteś osobą wyluzowaną, ugodową i wesołą. W dyskusji jesteś neutralna. W życiu szukasz prostych, nieskomplikowanych rozwiązań. Nie cierpisz podejmowania decyzji i wybierania stron. Wielbiciele mrożonej kawy okazali się być osobami sympatycznymi, szczodrymi, uprzejmymi, szukającymi ukojenia i kochającymi małe rzeczy w życiu. Są bezpośredni, ale zawsze w ciepły sposób. Ich energia jest serdeczna i przyjazna. Jeżeli w ich otoczeniu ktoś się kłóci, będą próbowali łagodzić dyskusję. By pomóc innym, są w stanie podjąć się wyrzeczeń. Osoby pijące mrożoną kawę najprawdopodobniej odnajdą się w ułożonej i przewidywalnej pracy, a wieczory spędzają w domu oglądając swoje ulubione programy.

Zobacz również: Test osobowości: Która kobieta jest już babcią? Projekcyjny test

4. Espresso

Łyk mocnego espresso to coś, co najlepiej napędza cię do działania? Jeśli pijesz espresso to bardzo możliwe, że jesteś osobą o silnym charakterze, która jest odważna w działaniu. Masz tendencję do ciężkiej pracy zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Jesteś konkretna, przestrzegasz ścisłej rutyny, budzisz się o tej samej porze każdego dnia, wykonujesz swoje obowiązki i kładziesz się spać o podobnej porze.

Lubisz regularność. Jesteś punktualna i dbasz o porządek w swoim życiu. Miłośnicy espresso są naturalnymi liderami, osobami dążącymi do celu, pewnymi siebie, zorganizowanymi i wydajnymi. Zazwyczaj są oni tak pochłonięci pracą, a następnie planowaniem swojej pracy lub życia z wyprzedzeniem, że tracą czas dla siebie. Nawet niewielka zmiana w ich rutynie lub brak planu może wypędzić cię z nastroju.

Zobacz również: Test osobowości: Które buty najczęściej nosisz? To wiele o tobie mówi!