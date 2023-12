Spis treści: 01 Sukienka numer jeden

02 Sukienka numer dwa

03 Sukienka numer trzy

04 Sukienka numer cztery

05 Sukienka numer pięć

Sukienka numer jeden

Wybrałaś sukienkę w stylu księżniczki? Oznacza to, że twoje życie małżeńskie będzie usłane różami. Poślubisz prawdziwego księcia z bajki, który będzie spełniać wszystkie twoje zachcianki. Zawsze będzie wiedział, jak się tobą zaopiekować i szanować twoje poglądy oraz granice. Choć czasem będziesz dawała mu popalić, to wciąż będzie trwał przy tobie. Jesteś prawdziwą szczęściarą. Pamiętaj, aby nie zapominać o swoim partnerze i również od czasu do czasu go czymś obdarowywać. Chyba nie chcesz, aby twój partner poczuł się wykorzystywany?

Reklama

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Sukienka numer dwa

Jeśli wybrałaś właśnie tę suknię, oznacza to, że jesteś romantyczką i tego szukasz w związku. Często też dążysz do ideału. Pamiętaj, że nie zawsze taki może istnieć. Jednak poznasz w życiu mężczyznę, który, choć na pozór nie będzie w twoim typie, to będziesz wiodła z nim idealne życie. Wystarczy, że otworzysz się na nowe możliwości, a może czekać cię życie, jak z komedii romantycznej. Musisz przestać oceniać książkę po okładce, inaczej twoje małżeństwo będzie powierzchowne.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Która kobieta na zdjęciu jest najstarsza? Odpowiedź wiele o tobie mówi

Sukienka numer trzy

Jeśli wybrałaś suknię z długim rękawem, to bardzo zły znak. Oznacza to, że twoje małżeństwo będzie oziębłe i bez miłości. Choć na początku nie będziecie w stanie się od siebie odkleić, to później cały czar pryśnie. Zbyt szybko podjęta decyzja o ślubie, może doprowadzić cię do sytuacji bez wyjścia. Zobaczysz w partnerze wady, których nie widziałaś do tej pory, przez co całkowicie zmieni się w twoich oczach. Będziecie żyć jak pies z kotem.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Co widzisz na obrazku? To ujawni twój prawdziwy charakter

Sukienka numer cztery

Wybrałaś suknię w kształcie "syrenki", oznacza to, że twoje małżeństwo będzie pełne miłości i pasji. Już od początku między wami zaiskrzy i nie będziecie mogli oderwać od siebie rąk. Nawet gdy będziecie po 60 roku życia, to wciąż będziecie przykładem prawdziwego uczucia, które nigdy nie przemija. Będziecie dogadywać się ze sobą, jak nikt inny. Warto jednak pamiętać, że istnieją też inne zajęcia, niż tylko związek. Postaraj się nie zatracić w tej relacji.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Sukienka numer pięć

Wybrałaś klasyczną, śnieżnobiałą suknię? Oznacza to, że twoje małżeństwo będzie proste i bez polotu. Możliwe jednak, że będzie ci wystarczać. Czasem będzie w waszej relacji powiewało nudą, jednak na co dzień będzie stabilnie. Twój partner zdecydowanie nie będzie fanem przygód i spontaniczności, dlatego czasem będziesz musiała sama zapewnić sobie rozrywkę. Jeżeli zaczniesz męczyć się w tym małżeństwie, to nie zwlekaj i uciekaj.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Test osobowości: Która kobieta wygląda na szczęśliwą? To wyjawi twój wiek mentalny