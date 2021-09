Testament księcia Filipa będzie tajny przez najbliższe 90 lat! Powód zadziwia!

Testament księcia Filipa pozostanie tajny?

Książę Filip zmarł 9 kwietnia, jego odejście poruszyło wielu Brytyjczyków. Treść testamentu nie zostanie ujawniona przez najbliższe 90 lat, a po upłynięciu tego czasu, by poznać zapisy ostatniej woli męża królowej, będzie konieczny proces cywilny. Taka jest decyzja sędziego sir Andrew McFarlane’a, przewodniczącego Wydziału Rodzinnego brytyjskiego Sądu Najwyższego. Umotywował ją koniecznością ochrony godności monarchini i reszty rodziny królewskiej.

Uznałem, że ze względu na konstytucyjną pozycję Władcy, właściwe jest stosowanie specjalnej praktyki w odniesieniu do królewskich testamentów. Istnieje potrzeba zwiększenia ochrony przyznanej prywatnym aspektom życia tej ograniczonej grupy osób, aby zachować godność Królowej i bliskich członków jej rodziny cytuje sędziego McFarlane’a serwis People.

Decyzja sądu nie była podyktowana tym, że w testamencie znalazły się kontrowersyjne zapisy, które mogłyby wyjawić tajemnice królewskiego małżeństwa lub inne sekrety rodziny królewskiej. Nawet jeśli takowe tam są, to sędzia McFarlane o tym nie wie, bo nie czytał tego dokumentu. Poznał jedynie datę jego powstania oraz nazwisko osoby upoważnionej do jego otwarcia i wykonania zawartych w nim zapisów.

Testament księcia Filipa: dlaczego pozostanie tajny?

W rozmowie z BBC sędzia McFarlane powiedział, że w lipcu tego roku odbył konsultacje z prawnikami reprezentującymi zmarłego księcia Edynburga oraz z prokuratorem generalnym. Jednak nie zostało to podane do publicznej wiadomości, by nie nadawać sprawie niepotrzebnego rozgłosu.

Przyjąłem stanowisko, że chociaż może istnieć publiczna ciekawość co do prywatnych ustaleń, które członek rodziny królewskiej zawarł w swoim testamencie, nie ma interesu publicznego w tym, aby wszyscy znali te prywatne informacje tłumaczył motywy swojej decyzji sędzia.

Utajnienie testamentów napisanych przez członków rodziny królewskiej jest praktykowane od ponad wieku. Sir Andrew McFarlane, najstarszy rangą sędzia w sądach rodzinnych, jako jedyny ma dostęp do sejfu, w którym znajdują się koperty z zapieczętowanymi testamentami ponad 30 zmarłych arystokratów.

