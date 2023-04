Spis treści: 01 Nie wierzyła, że zmieści się w body z kolekcji Kim Kardashian

02 "Przekonałaś mnie". Dziewczyny też chcą modelujące body

03 Skims - marka Kim Kardashian

Bielizna modelująca przychodzi na ratunek, gdy chcemy "na już" zamaskować niektóre mankamenty sylwetki. Odpowiednio dobrany model wysmukli sylwetkę, podniesie biust i pośladki, a my wyeksponujemy nasze atuty. Przekonała się o tym pochodząca z Wielkiej Brytanii Courtney King, która jest TikTokerką.

Kobieta często miała problem ze znalezieniem odpowiedniej bielizny modelującej, dlatego też postanowiła zamówić body, które znajduje się w ofercie marki Skims Kim Kardashian.

Courtney wybrała modelujące body z kolekcji Skims Courtney, za którą zapłaciła 60 funtów, czyli ok. 330 zł. Tutaj warto dodać, że ceny modeli wchodzących w skład oferty Skims zaczynają się od ok. 78 zł i kończą na 500 - 600 zł. Jeśli chodzi o rozmiary, to wybór jest duży, bo od XXS aż po 5 XL.

Gdy Brytyjka wyciągała z opakowania zakupione body, przeżyła szok. Bielizna wyglądała na bardzo małą, dlatego kobieta zwątpiła, że uda się ją włożyć. Courtney ma dość duży biust - ze względu na karmienie piersią, nosiła wówczas rozmiar 36 G. Był to wówczas jeden z powodów, przez który trudno było jej znaleźć odpowiednią bieliznę modelującą.

Nie wygląda, żeby miało pasować powiedziała w opublikowanym nagraniu.

Wystarczyła chwila, by przekonała się, że to udany zakup. Body wyeksponowało jej atuty i przede wszystkim podkreśliło biust. - Nikt nie powie mi, że tanią bieliznę modelującą można porównać do tej - oceniła TikTokerka.

W sekcji komentarzy wybuchła gorąca dyskusja. Internautki dopytywały o model, który miała na sobie Courtney. Część dziewczyn stwierdziła, że TikTokerka przekonała je do zakupu wybranego modelu.

"Przekonałaś mnie do zakupu", "Wyglądasz świetnie", "Pasuje!", "Też chcę takie", "Potwierdzam, jest tez wygodne" - pisały w komentarzach dziewczyny. Pod jednym z nagrań prezentujących body, TikTokerka doczekała się nawet emotikonu serduszka od matki Skims.

Zdjęcie Kim Kardashian założyła modową markę Skims / Robert O'Neil / SplashNews.com/East News / East News

Skims to modowa marka, której założycielką jest znana na całym świecie amerykańska celebrytka Kim Kardashian. W ofercie znajdują się bielizna, pidżamy, dresy, sukienki i stroje kąpielowe. Marka jest doceniana za to, że w kampaniach i na pokazach prezentują je modelki o różnych rozmiarach, kształtach i kolorze skóry.

Kim przyznała, że przez wiele lat poszukiwała bielizny modelującej, która spełniłaby jej oczekiwania. Chodziło przede wszystkim o to, by była niewidoczna pod obcisłymi sukienkami. Celebrytkę denerwowały przede wszystkim szwy. W rozmowie z magazynem "The Cut" przyznała, że nie miało to dla niej sensu, skoro cały szew był widoczny na ubraniu. Dlatego też przedstawicielka rodu Kardashian-Jenner postanowiła sama zająć się tą sprawą. Tak właśnie wyglądy początki jej modowej marki, która obecnie jest warta ponad 3 mld dolarów.

