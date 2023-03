Spis treści: 01 Kim Kardashian na Instagramie

02 Kim Kardashian: kariera

03 "Zabójcze kształty" Kim Kardashian

04 Kim Kardashian w obcisłym stroju pręży się na Instagramie. Co za figura

Kim Kardashian na Instagramie

42-letnia Kim Kardashian nie daje o sobie zapomnieć. Ku uciesze fanów, amerykańska celebrytka niemal codziennie raczy ich nowymi zdjęciami na Instagramie.

Cóż, nie bez powodu obserwuje ją 350 milionów internautów - Kardashian chętnie odsłania kulisy swojego życia zawodowego i prywatnego.

Nie brakuje też gorących zdjęć. Celebrytka często odsłania to i owo w skąpych stylizacjach lub pozując w mikroskopijnym bikini. Dzięki temu może liczyć na spore zainteresowanie i na pokaźną liczbę komplementów.

Reklama

Zobacz też: Justyna Steczkowska kusi na plaży. "Najpiękniejsze nogi show-biznesu"

Kim Kardashian: kariera

Zdjęcie Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych celebrytek na świecie / Robert O'Neil / SplashNews.com/East News / East News

Kim Kardashian zyskała popularność dzięki programowi "Keeping up with the Kardashians". Udział w nim stał się jej trampoliną do sławy - Kim jest obecnie jedną z najbardziej znanych celebrytek na świecie i rozwija swoje biznesy.

Jednym z nich jest marka modowa Skims, która przez wielu jest doceniana za ciałopozytywne podejście, ponieważ na pokazach i w kampaniach udział biorą modelki i modele o różnych rozmiarach i kształtach.

Zobacz też: Kim Kardashian eksponuje szczupłą sylwetkę w Mediolanie. Jej stylizacja to hit

"Zabójcze kształty" Kim Kardashian

Instagram Post Rozwiń

Znakiem rozpoznawczym Kim stała się figura klepsydry. Aby utrzymać taką sylwetkę, córka Kris Jenner przestrzega diety i codziennie ćwiczy na siłowni. Jeszcze jako młoda dziewczyna Kardashian podkreślała swoje kobiece kształty i nie wstydziła się ich, wręcz przeciwnie - od zawsze była z nich dumna.

Zobacz też: Tak wyglądał ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Teraz biorą rozwód

Kim Kardashian w obcisłym stroju pręży się na Instagramie. Co za figura

Instagram Post Rozwiń

42-latka od zawsze dobrze wie, jak podkreślić swoją kobiecą sylwetkę. Na Instagramie opublikowała serię zdjęć w obcisłym, wzorzystym kombinezonie. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, Kim pręży się na fotelu, dzięki czemu internauci mogą zobaczyć, jak strój idealnie podkreśla jej wąską talię. Celebrytka, aby dodać sobie nieco aury tajemniczości, stylizację uzupełniła czarnymi okularami.

Fani nie szczędzili celebrytce komplementów. "Jak zawsze wspaniale" - oceniła jedna z komentujących osób.

***