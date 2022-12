Internauci bezlitośni dla TikTokerki

Utrzymanie porządku w domu, w którym mieszkają dzieci, to niełatwe zadanie. Większość rzeczy nie wraca na swoje miejsce, na podłodze pełno zabawek, a posprzątanie w spokoju jest nieco utrudnione.

W ostatnim czasie za bałagan w domu została skrytykowana TikTokerka, która na platformie działa pod nickiem "nirvanaparis". Kobieta na swoim profilu stara się pokazywać codzienność z dwójką dzieci i skupia się na tematach macierzyńskich.

Pod jednym z filmów, na którym widać mieszkanie TikTokerki pojawiły się komentarze dotyczące bałaganu. "Naprawdę musisz posprzątać. Twój dom doprowadza mnie do szału" - napisała jedna z internautek. Kobieta niemal od razu nagrała odpowiedź.

TikTokerka skrytykowana za bałagan

Kobieta postanowiła zareagować na komentarze dotyczące m.in. kuchni, w której piętrzą się różnego rodzaju przedmioty i zajmują miejsce na blatach roboczych oraz na lodówce. "Nie chcę być niegrzeczna, ale naprawdę nie obchodzi mnie to, co robi ci mój dom. Jestem pełnoetatową mamą dwójki małych dzieci, a w ciągu dnia skupiam na nich całą moją uwagę. Za to w godzinach nocnych mama spędza czas na sprzątaniu" - podkreśliła.

Tiktokerka dodała, że nieporządek w jej kuchni wynika z braku miejsca na dodatkowe szafki, w których mogłaby przechowywać większość rzeczy. "Każdego dnia przyprawia mnie to o niepokój, ale muszę tak mieszkać" - dodała.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Oprócz krytyki są tam także porady i miłe słowa. "Przykro mi, ale jestem samotną mamą dwójki małych dzieci i pracuję, a mój dom jest idealnie posprzątany", "Urodziłam 6 dzieci, miałam czas, żeby się nimi opiekować i sprzątać", "Mam 5 dzieci. Możesz posprzątać dom i zrobić zdjęcie. Następnego dnia wygląda jakby przeszło przez niego tornado", "Normalna mama. Jestem taką samą dziewczyną. Mam 5 dzieci i jedno w drodze. Prace domowe zeszły na drugi plan" - pisali internauci.

