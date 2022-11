Uniwersytet Rutgersa od 56-lat prowadzi pomiary pokrywy śnieżnej. Zgodnie z przekazanymi przez ekspertów informacjami, w ostatnich dniach na północnej półkuli pokrywa śnieżna osiągnęła rekordową powierzchnię i wyniosła 41 miliony kilometrów kwadratowych.

Jeszcze nigdy w historii pomiarów wynik nie był tak wysoki. Średnia sezonowej serii pomiarowej, która wynosi 33 miliony kilometrów kwadratowych, została bowiem znacząco przekroczona. Specjaliści zaznaczają, że w przeszłości również zdarzały się sezony "ponad normę", jednak zazwyczaj nadwyżka stanowiła nie więcej niż 4 miliony kilometrów kwadratowych.

Co wpłynęło na to, że zasięg pokrywy śnieżnej na półkuli północnej jest obecnie aż tak wysoki? Eksperci zaznaczają, że zarówno w Europie, jak i Kazachstanie, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych obserwowano w ostatnich dniach intensywne opady śniegu. Zazwyczaj w analogicznym okresie roku wspomniane obszary pokryte były śniegiem w znacznie mniejszym stopniu. Czy to powód do niepokoju?

Nadchodzi bardzo sroga zima?

Zasięg jesiennej pokrywy śnieżnej rzeczywiście może zwiastować nadejście zimy odznaczającej się intensywnymi opadami śniegu zarówno w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Nie musi jednak świadczyć o nadejściu siarczystych mrozów. Warto bowiem zaznaczyć, że śnieg najczęściej sypie, gdy temperatura spada jedynie kilka kresek poniżej 0 st. Celsjusza.

Co to oznacza dla Polski? W wielu regionach naszego kraju - zwłaszcza na południu - już od kilku tygodni występują opady śniegu. Według zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najbliższym tygodniu możemy spodziewać się marznących opadów. IMGW apeluje o ostrożność zwłaszcza do kierowców.

Dla wschodniej i północno-wschodniej części kraju zostały przedłużone ostrzeżenia meteorologiczne przed opadami marznącymi podał w niedzielę IMGW.

Zgodnie z prognozami grudzień również może okazać się mroźny. Eksperci przewidują, że w bieżącym roku - podobnie jak w poprzednim - Święta Bożego Narodzenia będą białe. Wiele zależy jednak od cyrkulacji zachodniej atmosfery.

