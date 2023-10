To będzie najpiękniejszy weekend jesieni. Zaplanuj wycieczkę

Pesymiści mówią, że to już koniec słońca i ciepła. Optymiści przeglądają długoterminowe prognozy pogody w nadziei, że uda im się wypatrzeć jeszcze kilka pogodnych, jesiennych dni. My wychodzimy naprzeciw tym ostatnim i podpowiadamy, kiedy najlepiej zaplanować jesienną wycieczkę. Warto skorzystać, bo może to być ostatnia okazja, by cieszyć się urokami jesieni.

Zdjęcie Wykorzystaj jesienne słońce / 123RF/PICSEL