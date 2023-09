Jeddah Economic Company (JEC), firma odpowiedzialna za budowę jedno-kilometrowej wieży Jeddah wznowiła działania i sporządziła listę potencjalnych wykonawców do ukończenia projektu. Jeszcze niedawno oficjalnie potwierdzono ogłoszenie przetargu. O kontrakt ubiegają się zarówno lokalni saudyjscy kontrahenci, jak i kontrahenci z Bliskiego Wschodu, Chin, Południowej Korei, a także Europy.

Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 20 mld dolarów, z czego 1,2 mld zostanie przeznaczone na samo postawienie wieży.

Wieżowiec o wysokości ponad 1 kilometra. Czym będzie Jeddah Tower?

Jeddah Tower po ukończeniu budowy ma być o ponad 172 centymetry wyższa niż obecny rekordzista świata. Tym samym jego wysokość przebije granicę 1 kilometra, co można porównać do czterech Pałaców Kultury i Nauki postawionych na sobie. Budynek ma być najważniejszym elementem projektu "Jeddah Economic City", którego celem jest ożywienie miasta Jeddah położonego w zachodniej części Arabii Saudyjskiej.

Jeddah Tower ma być wielofunkcyjnym budynkiem z luksusowym hotelem, biurami, apartamentami, a także najwyższym obserwatorium na świecie. Jego wnętrze będzie miało łącznie powierzchnię 1,5 kilometrów kwadratowych.

Smukła i aerodynamiczna forma budynku, oprócz futurystycznego wyglądu ma spełniać ważne funkcje. Jej celem jest neutralizowanie działania wiatru oraz zmniejszenie obciążeń strukturalnych nim spowodowanych. Lekko asymetryczna konstrukcja wieży swoim wyglądem ma odwoływać się do wiązki młodych liści wyrastających z ziemi, co w założeniu projektantów ma symbolizować wybuch nowego życia oraz wzrost i dynamiczny rozwój kraju.

Konstrukcja Jeddah Tower ma zostać wykonana przy użyciu innowacyjnej technologii oraz materiałów i skupi się na minimalizacji zużycia energii. Ponadto każda z trzech stron będzie miała szereg wycięć tworzących "kieszenie" cienia, które osłonią części budynku przed słońcem. Stworzone zostaną na nich tarasy, które będą oferowały niesamowite widoki na miasto oraz Morze Czerwone.

Jak czytamy na portalu Gulf Business:

Budynek będzie wyposażony w wysokowydajny system ścian zewnętrznych, który zminimalizuje zużycie energii poprzez zmniejszenie obciążeń termicznych.

Futurystyczne miasta przyszłości. Jeddah Tower to nie jedyny niebywały projekt realizowany w Arabii Saudyjskiej

To nie pierwszy projekt, którym Arabia Saudyjska postanowiła zaskoczyć resztę świata. Saudyjski książę i następca tronu Muhammad Bin Salman, w ramach swojej wizji strategicznej do 2030 roku zakłada wybudowanie inteligentnych megamiast, w tym "The Line" - linearnego, futurystycznego miasta Neom, które ma być przykładem ekologicznej metropolii spełniającej normy zrównoważonego rozwoju. Według projektu miasto ma składać się z jednego budynku, którego zewnętrzną elewację pokryją lustra odbijające otaczającą je pustynię.

W 170-kilometrowym pasie zabudowy nie będzie ulic, samochodów i smogu. Zamiast tego w Neom ma funkcjonować ultraszybki, podziemny transport publiczny, dzięki któremu dojazd z jednego na drugi koniec miasta zajmie jedyne 20 minut.