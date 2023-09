Spis treści: 01 Twierdza Głogów - nowożytnie fortyfikacje w Głogowie

02 Tajemnicze podziemia miasta. Wkrótce zobaczymy je na własne oczy

03 Szpital skryty pod dziedzińcem PWSZ. Niebywałe miejsce stanie się punktem ścieżki edukacyjnej

04 Poterna prowadząca do Fosy Miejskiej

05 Podziemia pod Kościołem Bożego Ciała. Niegdyś chowano tam ważnych mieszkańców miasta

06 Schron pod dworcem w Głogowie. Został zachowany w świetnym stanie

Twierdza Głogów - nowożytnie fortyfikacje w Głogowie

Głogów ze względu na strategiczne położenie już od czasów średniowiecza pełnił funkcje obronne, strzegąc granic państwa Piastów przed najeźdźcami. W XVII wieku Austriacy wznieśli tam twierdzę, której fortyfikacje zachowały się po dziś dzień.

Twierdza Głogów była wielokrotnie przebudowywana. W XVIII wieku po opanowaniu Śląska przez Prusy jej dzieła fortyfikacyjne odsunięto na przedpola. Dalsza rozbudowa miała miejsce w XIX wieku. Powstały wtedy nowe dzieła obronne w tym baszta artyleryjska Turm Reduit, zwana potocznie "barbakanem".

Baszta w 1945 roku, podczas oblężenia miasta służyła jako stanowisko ciężkich dział przeciwlotniczych, a jej głównym zadaniem była obrona miasta od północy i zabezpieczenie rzeki. W późniejszym czasie przekształcono ją w niemiecki szpital polowy.

Zdjęcie Twierdza Głogów wzniesiona została w XVII wieku przez Austrię, jednak w XVIII i XIX została znacznie rozbudowana pod rządami Prus / Marek BAZAK/East News / East News

Tajemnicze podziemia miasta. Wkrótce zobaczymy je na własne oczy

W Głogowie po dziś dzień zachowała się niebywała fortyfikacja oraz kilometry podziemnych korytarzy. Tunele pod Starym Miastem od czasu do czasu otwierane są dla turystów, w ramach regularnie organizowanych akcji zwiedzania podziemi miasta, jednak władze Głogowa zapowiadają, że już niedługo wiele niebywałych podziemnych obiektów zostanie udostępnionych dla turystów.

Szpital skryty pod dziedzińcem PWSZ. Niebywałe miejsce stanie się punktem ścieżki edukacyjnej

Niesamowitym miejscem skrytym pod dziedzińcem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie jest podziemny szpital miejski, który mógł bezpiecznie funkcjonować mimo oblężenia miasta i działań wojennych.

Obecnie w Głogowie trwają prace nad przygotowaniem wejścia do podziemnego szpitala. Dotychczas wejście zatarasowane było ciężkimi, betonowymi płytami, co znacznie utrudniało do niego dostęp. Władze miasta zamierzają udostępnić ten obiekt dla turystów, w ramach ścieżki edukacyjnej, która rozpoczynać się będzie w pomieszczeniach Bloku Koszarowego pod CIT. Turyści oprócz podziemnego szpitala będą mogli zwiedzić fosę, kazamaty, tunel kontrminowy i poternę.

Jest jeszcze trochę pomysłów, bo tych fortyfikacji w Głogowie do pokazania jest jeszcze więcej, natomiast to, co już zrobimy, chociażby w tym roku, już da nam świetny efekt w postaci ścieżki edukacyjnej. Jeśli do tego dodamy też zamek, który na początku był przecież fortyfikacją obronną oraz pozostałości średniowiecznych murów, to będziemy mieli pełen przekrój przez wieki wypowiedział się prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz, dla serwisu Głogów Nasze Miasto.

Do tej pory podziemny szpital przy PWSZ otwierany był jedynie okazjonalnie, w ramach akcji Lato oraz Zima w Twierdzy, podczas której oprowadzani przez przewodnika turyści mieli okazję zobaczyć ten tajemniczy obiekt na własne oczy. Jednakże już niedługo na stałe zostanie on udostępniony dla zwiedzających.

Poterna prowadząca do Fosy Miejskiej

Do zwiedzania zostanie również przeznaczone XIX-wieczne podziemne przejście, a właściwie poterna, która niegdyś służyła do przedostawania się z rdzenia twierdzy, czyli obecnego Starego Miasta do Fosy Miejskiej.

Podziemne przejście odkryto zupełnie przypadkiem w 2017 roku. Miało to miejsce podczas budowy parkingu przy ulicy Starowałowej. Obecnie trwają prace nad przywróceniem jego funkcjonalności oraz zabezpieczenie przejścia, aby mogło zostać otwarte dla pieszych. Oprócz remontu poterny i murków prace mają na celu umocnienie skarp, zainstalowanie oświetlenia, a także wybudowanie schodów terenowych.

Zwiedzający przez poternę będą mogli dostać się do ocalałej fosy miejskiej, która powstała w 1630 roku w czasie wojny trzydziestoletniej. Tunele mają ciekawą konstrukcję - z każdym metrem coraz to bardziej się zwężają. Swego czasu służyły wojskom stacjonującym w twierdzy. To właśnie tymi tunelami urządzano wypady, których celem było atakowanie wojsk wroga.

Zdjęcie Fosa Miejska w Głogowie / Marek BAZAK/East News / East News

Podziemia pod Kościołem Bożego Ciała. Niegdyś chowano tam ważnych mieszkańców miasta

Kościół Bożego Ciała wybudowano w latach 1696-1702. Kilkukrotnie uległ on zniszczeniu - najpierw wskutek pożaru w 1711 roku, a następnie podczas wojny w 1945 roku. Kościół odbudowano po wojnie, jednak niewiele zachowało się z oryginalnego wnętrza.

Również i ta budowla skrywa niebywałe podziemia. W kryptach pod kościołem chowano niegdyś jezuitów oraz ważniejszych obywateli miasta. W czasie II wojny światowej podziemia te zmieniły swoje przeznaczenie i następnie służyły jako schron i lazaret.

Zdjęcie Brama Szpitalna z XIV wieku jako cześć murów miejskich oraz kościół Bożego Ciała / Marek BAZAK/East News / East News

Schron pod dworcem w Głogowie. Został zachowany w świetnym stanie

Przy okazji akcji Lato i Zima w twierdzy zwiedzający mogą też obejrzeć schron pod dworcem w Głogowie. Obiekt ten, na co dzień nie jest dostępny ani dla turystów, ani dla mieszkańców miasta. Schron nie był wykorzystywany od czasu wojny, jednak do dziś mógłby pełnić swoją funkcję. W jego wnętrzu można znaleźć pozostałości dawnej elektroniki oraz urządzeń do pompowania powietrza.