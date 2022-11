Kulminacją będzie odpalenie, 3 grudnia, choinki w Rynku Głównym. Dokona tego prezydent Jacek Majchrowski. Wtedy też zaświeci w pełni cała iluminacja świąteczna, która pozostanie w mieście do końca stycznia. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, co do dziennego czasu jej świecenia, ale oczywiście rozważana jest opcja skrócenia tego czasu ze względu na sytuację związaną z cenami prądu. Jednakże w całości instalacje świąteczne wykonane są w technologii LED-owej, więc zużywającej o wiele mniej prądu niż tradycyjne źródła światła

mówi w rozmowie z Interią Jacek Bartlewicz, rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa.