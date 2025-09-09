Ogromne kłopoty właściciela Biedronki. UOKiK stawia zarzuty

Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji przeanalizował sygnały płynące od konsumentów, którzy opisywali różne nieprawidłowości podczas akcji promocyjnych sieci Biedronka - czytamy w komunikacie UOKiK.

Problem dotyczył m.in. odczytywania przez klientów Biedronki właściwej ceny przy zakupie tzw. wielosztuk oraz podawania przez sieć sklepów informacji o najniższych cenach z 30 dni przed obniżkami w sposób nieczytelny, w tym zbyt małą czcionką.

"Analiza zebranego materiału dowodowego potwierdziła sygnalizowane nieprawidłowości. Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów" - wskazuje UOKiK.

"Na etykietach cenowych w sklepach Biedronka znajdowały się informacje wprowadzające konsumentów w błąd lub nieczytelne, stąd postawione spółce Jeronimo Martins Polska i jej trzem menedżerom zarzuty łamania podstawowych praw konsumentów dotyczących informowania o cenie" - wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK tłumaczy, że konsumenci, dokonując obliczeń dotyczących zestawów produktów objętych promocjami w Biedronce, kierowali się wyeksponowaną ceną. Dla spółki jednak ceną bazową do obliczeń była cena regularna, podana drobnym drukiem w lewym dolnym rogu etykiety. W przypadku sałaty, zgodnie z informacją zawartą w jednej ze skarg, była to kwota 5,99 zł. Wyeksponowana cena nie odzwierciedlała informacji zawartej w nazwie promocji, ponieważ przedstawiała cenę jednostkową, która obowiązywała tylko przy zakupie dwóch sztuk. Konsument musiał więc samodzielnie pomnożyć tę cenę razy dwa lub trzy, w zależności od warunków obniżki, aby poznać rzeczywistą kwotę do zapłaty za cały zestaw.

"To przykład jednej z tysięcy cenówek dotyczących różnych produktów, z którymi konsumenci mogą zetknąć się w sieci Biedronka" - czytamy w komunikacie.

Spółce również postawiono zarzut wprowadzania w błąd w związku z nieprawidłowym obliczaniem wielkości obniżek.

"W przypadku obniżek wielu towarów rabaty obliczane są od ceny regularnej, nie zaś od najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Zabieg taki może wykreować wrażenie większej atrakcyjności przedstawianej oferty. Prowadzi to również do sytuacji, w których rzekomo obniżona cena produktu jest wyższa niż ta obowiązująca w ciągu 30 dni poprzedzających domniemaną obniżkę cenową. Zdaniem Prezesa UOKiK takie prezentowanie obniżki stanowi przykład tzw. fałszywej obniżki" - wskazuje UOKiK.

Za każdy z zarzutów na spółkę może zostać nałożona kara finansowa do 10 procent obrotu.

Prezes UOKiK postawił spółce Jeronimo Martins Polska zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów / fot. CANVA Magda Weidner INTERIA.PL

Menadżerowie z milionowymi karami?

To jednak nie koniec problemów Jeronimo Martins Polska, bowiem, jak informuje UOKiK - w przypadku sieci Biedronka zebrane do tej pory materiały przyczyniły się do postawienia zarzutów trzem osobom fizycznym - członkom zarządu spółki.

"Stosowane etykiety cenowe nie były wynikiem indywidualnego działania pracowników w określonym sklepie Biedronka. Wygląd i treść cenówek jest ustalana odgórnie w centrali spółki, w której zarząd zobowiązany jest nadzorować i zatwierdzać tego rodzaju procesy. Jest to jeden z głównych sposobów dotarcia z informacją do konsumentów i nakłonienia ich do zakupów produktów lub skorzystania z obniżki" - wskazano w komunikacie.

Na prezesa, menedżera, dyrektora spółki, oraz na osoby zarządzające, które przez swoje działanie umyślnie dopuściły się do naruszenia przez spółkę obwiązujących przepisów, może zostać nałożona kara w wysokości nawet 2 mln zł.

