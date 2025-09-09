Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej: To tu działa się magia

Historia Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej sięga 1947 roku, ale jego początków upatrywać należy w Katowicach. To tam powstało Eksperymentalne Studio Filmów Rysunkowych, które rok później przeniosło się do Wisły, a następnie do Bielska-Białej. I tam już zostało.

W 1948 roku powstał pierwszy film Studia "Czy to był sen?". Do roku 1950 Studio stworzyło jeszcze cztery kolejne filmy.

Faktyczne początku Studia datuje się na 1951 rok - to wtedy "Wilki i niedźwiadki" w reżyserii Wacława Wajsera trafiły na ekrany kin w całej Polsce. Rok później decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki nastąpiła zmiana statusu Studia, które stało się placówką kinematografii państwowej i zostało Oddziałem Filmów Rysunkowych przy Wytwórni Filmów Fabularnych z dyrekcją w Łodzi.

W 1953 roku Lechosław Marszałek zdobył pierwszą nagrodę na festiwalu w Karlovych Varach i wyróżnienie w Wenecji za kultowego dziś "Koziołeczka". Pierwsza w historii międzynarodowa wygrana dla polskiej animacji otworzyła nowy rozdział w jej historii. Polscy twórcy zaczęli się liczyć w świecie i tworzyć z coraz większym zapałem.

1 stycznia 1956 roku Studio stało się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym z własną dyrekcją, administracją i działem programowym. To wtedy przyjęto nazwę "Studio Filmów Rysunkowych". Siedzibę rozbudowano, zyskując drugie piętro oraz szereg pokoi na trzecim piętrze, w tym salę projekcyjną.

Bolek i Lolek oraz Reksio zdobywają serca dzieci

W 1963 roku na ekranie zadebiutowały z przytupem największe gwiazdy polskiej animacji - Bolek i Lolek, którzy będą przeżywać swoje niesamowite przygody przez następne 23 lata!

"Bolek to zuchwały spryciarz, którego cechują odwaga, mądrość oraz czerwone szorty i żółta koszulka. Chłopiec z modną fryzurką to wzór dla Lolka - malca wesołego, ale nie tak asertywnego i rezolutnego. Lolek, ubrany w gustowne fioletowe spodnie na szelkach, to dobroduszny łakomczuch, któremu nigdy się nie spieszy. Ich charaktery doskonale się dopełniają, dzięki czemu chłopcy od dekad błyszczą na ekranach i bawią kolejne pokolenia" - czytamy na stronie Studia.

W 1967 roku dzieci poznały Reksia, który początkowo był jednak zdecydowanie chudszy i bardziej "zabiedzony", niż piesek, którego znamy dziś. Cenzurze nie spodobał się chuderlawy wygląd psiaka, więc jego twórca - Lechosław Marszałek zmuszony był go "dokarmić". Co ciekawe, filmowy Reksio istniał naprawdę, a była nim ukochana suczka Marszałka - Trola.

Pomnik Reksia w Bielsku-Białej Radek Jaworski / Forum Agencja FORUM

"Jak w małym czworonogu zmieściły się tak wielkie pokłady energii? Na to pytanie znają odpowiedź tylko twórcy Reksia. Ten przyjazny piesek na co dzień mieszka w przytulnie urządzonej budzie. Jest psiną czynu - działa szybko i nigdy się nie nudzi! Do tego z chęcią podaje pomocną łapę innym zwierzakom w potrzebie. Jest przyjacielski i dogada się z każdym, nawet z kosmitą. Nic dziwnego, że marzenie wielu dzieci to mieć takiego pieska jak Reksio!" - czytamy na stronie Studia i trudno się z tym nie zgodzić.

Kto z nas nie marzył, by spędzić choć jeden dzień w przytulnie urządzonej i zaskakująco przestrzennej budzie Reksia? Zapewne w odpowiedzi na te dziecięce pragnienia, nad jego przygodami pracowano w Studio aż 23 lata!

Reksio i Koziołeczek z 1953 roku - kultowi bohaterowie Studia Fot./GabrielaWójcik INTERIA.PL

W latach 60. twórcy bajek przedstawili dzieciom kolejnych bohaterów - Błękitnego Rycerzyka, kucharza Bartłomieja Bartoliniego herbu Zielona Pietruszka oraz jego nieodłącznych towarzyszy - Smoka Wawelskiego i profesora Gąbkę. Dekadę później pojawili się kolejni: "Miś Kudłatek", "Pampalini łowca zwierząt" i "Kangurek Hip-Hop". W 1973 roku twórcy wprowadzili też w świat Bolka i Lolka nową postać - Tolę.

"Było to właściwie życzenie żeńskiej połowy naszych przyjaciół, które spełniamy" - powiedział Władysław Nehrebecki w "Kurierze Polskim".

W 1977 roku odbyła się premiera pierwszego polskiego pełnometrażowego filmu rysunkowego, czyli "Wielkiej podróży Bolka i Lolka" w reżyserii Władysława Nehrebeckiego i Stanisława Dülza.

Lata 80. przyniosły sporo nowości - powstały takie produkcje jak "Lis Leon", "Marceli Szpak dziwi się światu" i "Podróże kapitana Klipera". W 1983 roku w kinach pojawiły się pełnometrażowe "Przygody Błękitnego Rycerzyka" Lechosława Marszałka, a trzy lata później miasto odwiedził ważny gość "zza wielkiej wody".

Wiosną 1985 roku do Bielska przybył sam William Hanna, amerykański animator, reżyser, producent, współtwórca legendarnego studia Hanna Barbera. W ramach współpracy z tą uznaną amerykańską wytwórnią Studio wykonało animacje i dekoracje użytkowe do siedmiu odcinków serii "Dzieciństwo Flintstonów". Na zasłużoną emeryturę przeszli za to Bolek i Lolek, którzy zwieńczyli karierę kinowym filmem "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie" w reżyserii Stanisława Dülza. W tym miejscu warto przypomnieć, że "Bolka i Lolka" pokochały nie tylko polskie dzieci - śmiało można powiedzieć, że chłopcy okrążyli cały świat, a przy okazji zarobili dla Studia krocie!

W latach 90. Studio stworzyło takie produkcje jak: "Cywilizacja", "Podróże do bajek", "Bajki pana Bałagana", "Karrypel kontra Groszki", "Szkoła Mędrców" czy "Między nami bocianami". W 1999 roku Zdzisław Kudła zainaugurował działalność studyjnego kina, które szybko zyskało zagorzałych i wiernych fanów. W 2009 roku premierę miała "Gwiazda Kopernika" - pełnometrażowy film animowany w reżyserii Zdzisława Kudły i Andrzeja Orzechowskiego.

W 2015 roku Studio Filmów Rysunkowych zostało państwową instytucją kultury. Rok później premierę miała nowa seria "Kuba i Śruba", do której scenariusz napisali Andrzej Orzechowski i Bronisław Zeman. Obaj, wraz z Markiem Burdą byli współreżyserami pierwszego sezonu trzynastoodcinkowej historii o przygodach dwóch braci. W tym roku Studio podpisało także umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie prac nad Interaktywnym Centrum Bajki i Animacji. Ruszyły one w 2022 roku.

Multimedialna ekspozycja Studia Filmów Rysunkowych MONKPRESS East News

OKO - Centrum Bajki i Animacji w Bielsku-Białej

W maju 2024 roku w Bielsku-Białej otwarto Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO. Budowa dofinansowana była ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Bielska-Białej.

OKO to przede wszystkim wyjątkowa, bardzo nowoczesna, multimedialna i interaktywna wystawa. Dorośli przenoszą się dzięki niej w świat dzieciństwa i swoich ulubionych bohaterów, a młodsi dowiadują się, jak powstawały filmy, które kształtowały ich rodziców. Na pewno większości z nich trudno uwierzyć, że do powstania jednej sekundy bajki twórcy potrzebowali kilkunastu szkiców na folii, którą zdobywano z ogromnym trudem, a nierzadko zastępowano... kliszami rentgenowskimi! Dźwięki tworzone były z użyciem przedmiotów codziennego użytku lub tych projektowanych zgodnie z zapotrzebowaniem. OKO dysponuje np. dość specyficzną maszyną, która doskonale imitowała dźwięk wydawany przez hulający wiatr.

Wiatrownica do wytwarzania dźwięku przypominającego wiejący wiatr MONKPRESS East News

Teoria teorią, ale OKO najmocniej stawia na interaktywność - goście mogą więc stworzyć scenariusz swojej własnej bajki, zaprojektować postaci i tła, ożywić obraz, a na koniec nawet udźwiękowić swoją autorską animację. Gotowy film można następnie przesłać za pomocą kodu QR na maila i pochwalić się nim w przedszkolu lub w szkole. Tak, to z założenia atrakcja dla najmłodszych, ale nie brakuje dorosłych filmowców, którzy próbują swoich sił w tym niełatwym fachu. Ostatni przystanek to przestrzeń, w której zgromadzono nagrody dla Studia Filmów Rysunkowych.

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej MONKPRESS East News

Centrum Bajki i Animacji OKO mocno stawia na inkluzywność. Projekcja 360º - "Cztery pory roku" pozwala złapać oddech po pełnej bodźców podróży śladami bajkowych bohaterów, w centrum znalazło się także miejsce na pokój wyciszeń. Choć Studio z założenia zwiedza się samemu, to pracownicy chętnie angażują gości, zapraszają do wspólnej zabawy, dzielą się wiedzą, a w razie potrzeby pomagają wyciszyć emocje i złapać oddech w cichej i spokojniejszej przestrzeni.

W Studio każdy może wyreżyserować swoją bajkę Fot./GabrielaWójcik INTERIA.PL

Interaktywne Centrum Bajki i Animacji OKO to jednak nie tylko wystawa stała, ale także wystawy czasowe, seanse kinowe, zajęcia edukacyjne i wydarzenia artystyczne. Nic dziwnego, że już dziś uchodzi za jedną z największych atrakcji Bielska-Białej i okolic, a na mapie Polski jawi się nie tylko jako wehikuł czasu, ale także jedna z niewielu przestrzeni, w których rodzice i dzieci zaczynają nagle mówić tym samym językiem.

