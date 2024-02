Spis treści: 01 Czym jest cytryna Meyera?

02 Cytryna Meyera - jak pielęgnować?

03 Cytryna Meyera - owoce

Czym jest cytryna Meyera?

Cytryna Meyera to cytrus będący krzyżówką cytryny i słodkiej pomarańczy. Swoją nazwę zawdzięcza badaczowi, podróżnikowi i botanikowi holenderskiego pochodzenia - Frankowi Meyerowi.

Mężczyzna będący wówczas pracownikiem Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych udał się w delegację do Chin, gdzie na przedmieściach Pekinu natknął się na nieznanego mu cytrusa. Meyer zabrał próbkę rośliny do USA, która to już latach 40. była powszechnie uprawiana w Kalifornii.

Cytryna Meyera - jak pielęgnować?

Cytryna Meyera jest znacznie odporniejsza na niskie temperatury niż "klasyczna" cytryna. Ponadto kwitnie przez cały rok, a jej liście charakteryzują się intensywnie zielonym kolorem. Chcąc cieszyć się pięknym kwitnieniem rośliny, należy zapewnić jej odpowiednio dużo światła. Latem z powodzeniem można trzymać ją na zewnątrz w dobrze oświetlonym i pozbawionym wiatru miejscu. W miesiącach jesienno-zimowych cytryna powinna trafić do pomieszczenia.

Cytryna Meyera latem wymaga częstego podlewania, z kolei zimą wystarczy, że wodę aplikujemy raz na kilka tygodni. Idealnym podłożem będzie ziemia do cytrusów, żyzna i dobrze przepuszczalna, z dodatkiem torfu o pH 5,5-6,5.

Cytryna Meyera - owoce

Owoce cytryny Meyera różnią się od "klasycznej" cytryny. Przede wszystkim należy pamiętać, że są one bardzo delikatne, dlatego łatwo je uszkodzić. Owoce posiadają bardzo cienką skórkę, co niestety sprzyja ich gniciu.

Cytryna Meyera to przede wszystkim domowa, roślina ozdobna, której owoce są w smaku mniej kwaśne niż owoce cytryny wykorzystywane przeważnie w kuchni. Brakuje w nich jednak typowego dla cytryny aromatu, ale za to można w nich wyczuć nieco słodyczy. Jeśli smak cytryny Meyera przypadnie komuś do gustu, to z powodzeniem może ona zastąpić "klasyczną" cytrynę.