Dlaczego warto jeść cytryny? Lista zalet jest długa

Życie i styl

Cytryny to ważny składnik wielu dań. Często dodajemy je do herbaty, aby poprawić jej smak. Te owoce mają wiele właściwości prozdrowotnych. Zawierają nie tylko witaminę C, ale także witaminy z grupy B oraz witaminę E, beta-karoten, potas, magnez oraz żelazo. Jak regularne spożywanie cytryn wpływa na nasz organizm?

Zdjęcie Warto pić wodę z cytryną codziennie rano. Dlaczego? / 123RF/PICSEL