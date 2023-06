Eksperci z amerykańskiego serwisu pogodowego AccuWeather opublikowali najnowsze prognozy na najbliższe miesiące dla Europy. Wynika z nich, że tegoroczne lato zaskoczy nas dość umiarkowanymi temperaturami i będzie zdecydowanie lżejsze niż te poprzednie.

Amerykańscy synoptycy przekonują: To lato będzie inne niż poprzednie

W pasie od Wielkiej Brytanii po Skandynawię przeważać będzie pogoda sucha i ciepła. Niestety, zaowocuje to ryzykiem groźnych pożarów lasów, szczególnie w Szwecji. Jak podkreślił starszy meteorolog AccuWeather Tyler Roys, cała Europa doświadczy krótkich fal upałów, ale będą one zdecydowanie rzadsze niż w poprzednich latach. Temperatury przekraczać będą 30 st. C na południu kontynentu, ale i tutaj nie należy spodziewać się ekstremalnych upałów.

Tegoroczne lato będzie więc zdecydowanie lżejsze niż poprzednie, w których to w Europie odnotowano rekordowe temperatury. Szczególnie ciężkie były dwa poprzednie lata - najcieplejsze w historii pomiarów.

Amerykańskie prognozy przewidują, że już w tym miesiącu możemy spodziewać się w Polsce rekordowych upałów. Będzie ich jednak mniej niż w poprzednich latach i będą one przeplatane chłodniejszymi dniami.

Amerykańscy synoptycy mają dla nas jeszcze jedną dobrą wiadomość - w tym roku nie grozi nam nadmiar ekstremalnych zjawisk pogodowych! Jedynie w zachodniej Polsce mogą pojawić się groźniejsze, mocne burze - te w pozostałej części kraju będą umiarkowane. Nie grozi nam również poważna susza.

