Internauci sprzeczają się co do wyniku. Wszystko zależy od jednego czynnika

To zadanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się łatwe, może sprawić wiele trudności. Kluczowe jest zapamiętanie zasady kolejności wykonywania działań, która brzmi: najpierw wykonujemy działania w nawiasach, potem mnożenie lub dzielenie, a na końcu dodawanie lub odejmowanie. To właśnie z tego powodu, czyli niestosowania się do zasady kolejności wykonywania działań, dochodzi do wielu pomyłek przy tego typu obliczeniach. Dlatego warto ją zapamiętać, by nie mieć problemu z obliczeniami podobnymi do prezentowanego. Przedstawiane przez nas działanie matematyczne tak bardzo podzieliło internautów, że co do jego rozwiązania głos postanowił zabrać profesor matematyki. Internauci wskazują bowiem dwie odpowiedzi. Która z nich jest poprawna?

Jak to obliczyć? Profesor podaje jedyną prawidłową odpowiedź

230 – 220 ÷ 2 ile wynosi?

Internauci sprzeczają się pomiędzy dwoma wynikami zadania. Jedni podają bowiem wynik równy 5, drudzy 120. Który jest więc poprawny?

Jeżeli rozwiążemy zadanie, licząc od lewej do prawej, czyli: 230-220=10

10:2=5 - otrzymamy odpowiedź równą 5. Nie jest ona jednak prawidłowa, ponieważ nie uwzględnia kolejności wykonywania działań. Głos zabrał więc ekspert, profesor matematyki, którego wytłumaczenie rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Stosując się do wspomnianej wcześniej kolejności wykonywania działań, by podać poprawną odpowiedź, należy najpierw wykonać dzielenie, a dopiero później odejmowanie. Tak więc:

220:2=110

230-110= 120

Jedyną poprawną odpowiedzią jest więc 120. Jeżeli otrzymałeś inny wynik, zapoznaj się jeszcze raz z kolejnością wykonywania działań i spróbuj ponownie rozwiązać zadanie. Czy teraz podasz poprawną odpowiedź?

