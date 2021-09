Topniejące lodowce zagrażają Wielkiej Brytanii. Ekspert ostrzega!

Profesor Bill McGuire z University College London uważa, że topniejące lodowce niosą za sobą katastrofalne skutki. Mogą wywołać trzęsienia ziemi na Grenlandii, które będą zagrażać Wielkiej Brytanii. Szczególnie jej zachodniej części.

To z pewnością może mieć wpływ na Wielką Brytanię. Nie jest to pewne, ale ludzie, którzy nad tym pracowali, spekulowali na temat tak zwanej reakcji sejsmicznej w rejonie Grenlandii w ciągu kilkudziesięciu lat. Wielka Brytania znajduje się na linii ognia.

Przewidywanie tego potencjalnego zagrożenia nie jest bezpodstawne. Uczeni przywołują największe podmorskie osuwisko znane jako Storegga. Wystąpiło na skraju norweskiego szelfu kontynentalnego na Morzu Norweskim, gdzie zapadło się 3000 km sześciennych osadów. W jej wyniku ucierpiały tereny dzisiejszej Szkocji czy wschodniej Anglii.



Profesor McGuire jest zdania, że można zapobiec tej katastrofie, tylko jeśli uda się spowolnić topnienie lodowców na Grenlandii lub nawet całkowicie zatrzymać.



Profesor Bill McGuire z University College London uważa, że topniejące lodowce mogą nieść za sobą katastrofalne skutki

Nie ma jednak możliwości, by zatrzymać topnienia na Grenlandii, które są wywołane zmianami klimatycznymi. Zdaniem eksperta zrozumienie tego procesu mogłoby pomóc w przewidywaniu zbliżających się zagrożeń takich jak np. fale pływowe i powodzie.



Topnienie pokrywy na Grenlandii staje się coraz bardziej niebezpieczne. Zdaniem naukowców może to prowadzić do naruszenia skorupy ziemskiej, jej podniesienia, a co za tym idzie, wystąpienie silnych trzęsień ziemi. Obecnie odnotowuje się pomiary, które jednoznacznie wskazują, że skorupa ziemska wokół północnego Atlantyku zaczyna się powoli wypiętrzać.



