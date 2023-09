Sandra Kubicka w nowym programie TVP. Zabłysnęła odważną stylizacją

Britney Spears ma nowego chłopaka. To wielokrotnie skazywany kryminalista Tori Spelling to jedna z największych gwiazd lat 90. i, choć od dawna nie serwuje swoim fanom żadnych nowych produkcji, to wciąż nie daje im o sobie zapomnieć. Urodziła się w 1973 roku w Los Angeles w bogatej rodzinie producenta filmowego Aarona Spellinga i nie musiała martwić się o swoją przyszłość. Już jako dziecko pojawiała się w takich produkcjach jak "Statek miłości", "Byle do dzwonka" czy "Fantastyczna wyspa", a w 1990 roku zadebiutowała na planie kultowego "Beverly Hills 90210", gdzie przez kolejne dziesięć lat wcielała się w rolę Donny Martin.

Tori nie skupiała się jedynie na karierze filmowej. Aktorka znana była z wielu romansów, m.in. z kolegami z planu - Brianem Austinem Greenem, Vincentem Youngiem i Jasonem Priestleyem. Tori randkowała także z Jean - Claude Van Dammem i Vincentem Neilem. W 2004 roku aktorka poślubiła Charlie’ego Shaniana, ale para rozstała się rok później. W 2006 roku Spelling wyszła za Deana McDermotta, z którym ma piątkę dzieci. Przez lata miała z nim również wiele problemów.



Mąż Tori Spelling regularnie ją zdradzał, a ona co jakiś czas dawała mu kolejną, ostatnią szansę. Ostatnio jednak on sam poinformował o rozstaniu z żoną, a Tori wraz z dziećmi zamieszkała w kamperze. Problemy finansowe nie pozwalają jej bowiem wynająć czy kupić domu. Ciężkie doświadczenia musiały dać się jej mocno we znaki, bo aktorka trafia niedawno do szpitala, a teraz stara się na nowo poukładać swoje życie. W weekend Tori pojawiła się na "90s Con 2023" - imprezie poświęconej największych produkcjom i gwiazdom lat 90. Niestety, jej wygląda zaniepokoił fanów.

Tori Spelling pokazała się publicznie i znów zaniepokoiła fanów

Tori Spelling pojawiła się na "90s Con 2023", by spotkać się z najwierniejszymi fanami produkcji z lat 90. Co ciekawe, obecność na imprezie potwierdziły także inne gwiazdy "Beverly Hills 90210" - Shannen Doherty, Jason Priestley, Ian Zierring, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green i Jennie Garth. Tori zamieściła już na Instagramie kilka fotek z tego wydarzenia, ale fani, zamiast zasypywać ją komplementami, niepokoją się jej zdrowiem!

Tori pojawiła się na imprezie w białym t-shircie odsłaniającym brzuch, szerokich dżinsach i czarnych, wysokich butach. Aktorka postawiła też na długie, rozpuszczone blond włosy i mocny makijaż. Fani zwrócili jednak uwagę na coś innego:

- "Tori wygląda jak lalka Bratz", "Czy jej brat nie jest mówcą motywacyjnym, terapeutą czy czymś takim? Czy nie jest w stanie pomóc jej poskładać siebie i życia w całość? Wygląda na chorą, zestresowaną, a przecież ma rodzinę, którą musi chronić", "Czy ona coś je, omg", "Dziewczyno, skończ z operacjami plastycznymi. Nic tu nie pomoże", "Dlaczego ona to sobie robi?" - piszą zaniepokojeni.

Instagram Post Rozwiń

Faktycznie jest aż tak źle?

