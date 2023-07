Czym jest logiczne myślenie?

Myślenie logiczne nazywane jest również rozumowaniem i jest uznawane za jedną z najtrudniejszych umiejętności, które związane są z procesami poznawczymi człowieka. Przede wszystkim logiczne myślenie pozwala na rozumienie poleceń i korzystanie ze wskazówek, a następnie na przeprowadzanie analiz, rozwiązywanie zawiłych zadań i wyciąganie wniosków. Istnieje wiele ćwiczeń, które pomagają wyszlifować takie zdolności, a jedno z nich zaraz ci przedstawimy.

To zadanie nie należy do łatwych. Czy uda ci się je rozwiązać?

Jeśli dotrwałeś do tego akapitu, oznacza to, że jesteś na dobrej drodze, aby poprawić swoje umiejętności rozumowania. Zatem przejdźmy do łamigłówki. Obrazek przedstawia trzy trójkąty, które są złożone z 9 zapałek. Masz możliwość przestawienia tylko trzech zapałek, jednak musisz przesunąć je tak, aby na obrazku ukazały się cztery trójkąty. To zadanie nie należy do najłatwiejszych. Jesteś gotowy? Start!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Prawidłowe rozwiązanie łamigłówki

Wciąż się głowisz nad tym ćwiczeniem? Nic się nie stało, możesz być po prostu przemęczony. Jednak pamięta, to praktyka czyni mistrza, więc w wolnej chwili możesz spróbować rozwiązać inne nasze łamigłówki. Oto poprawna odpowiedź do tej zagadki:

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

