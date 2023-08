Geniusz to osoba o wyjątkowej zdolności do twórczego i innowacyjnego myślenia, często wykazująca wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub innych obszarach. Jego błyskotliwość intelektualna, zdolność do rozwiązywania złożonych problemów oraz tworzenia nowatorskich konceptów, wyróżniają go spośród innych, stanowiąc inspirację i wkład w postęp ludzkiej wiedzy i osiągnięć. Czy zaliczasz się do grupy geniuszy? Spróbuj rozwiązać naszą zagadkę w mniej, niż minutę.

Zagadka o siostrach. Tylko najbardziej inteligentni ją rozwiążą

Przedstawiamy zagadkę na inteligencję, która pojawiła się w testach IQ. Dotyczy ona dwóch sióstr:

Dwie dziewczynki mają tych samych rodziców i urodziły się o tej samej godzinie, tego samego dnia, tego samego miesiąca, ale nie są bliźniaczkami. Jak to możliwe?

Jak to możliwe, że dwie siostry nie są bliźniaczkami? Zastanów się: masz na to minutę. Czas start!

Test na inteligencję: Jak to możliwe, że dziewczynki nie są bliźniaczkami? Oto poprawna odpowiedź

Minęła minuta, a tobie nie udało się znaleźć żadnej odpowiedzi? Zastanów się jeszcze raz: dziewczynki nie są bliźniaczkami, mimo że mają tych samych rodziców i urodziły się o tej samej godzinie, tego samego dnia, tego samego miesiąca. Czy to możliwe? Tak! Jest jedno rozwiązanie - siostry urodziły się po prostu w innych latach. Oto poprawna odpowiedź na zagadkę. Czy udało ci się na nią wpaść?