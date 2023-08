Lubimy rozwiązywać zagadki z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na towarzyszące nam uczucie spełnienia i satysfakcji po znalezieniu rozwiązania. Po drugie, rozwiązywanie zagadek może być świetnym sposobem na oderwanie się od codziennych trosk i monotonii, umożliwiając skupienie się na czymś ciekawym i angażującym. Po trzecie, zagadki wyzwalają poczucie ciekawości i chęć zgłębiania wiedzy, co pozwala nam poszerzać horyzonty i zdobywać nowe umiejętności. Przygotowaliśmy zagadkę, która wymaga nieszablonowego podejścia. Uda ci się ją rozwiązać?

Reklama

Zobacz również: Zagadka na inteligencję o dwóch siostrach

"Mam miasta, ale nie mam domów" - trudna zagadka na inteligencję

W prezentowanej przez nas zagadce wcielamy się w postać narratora. Naszym zadaniem jest odgadnąć, kim lub czym jest osoba mówiąca w treści zagadki na podstawie kilku wskazówek:

Mam miasta, ale nie mam domów. Mam góry, ale nie mam drzew. Mam wodę, ale nie mam ryb. Czym jestem?

Przeczytaj na głos treść zagadki i zastanów się: kto, bądź co pasuje do wymienionych w treści zagadki założeń, a co za tym idzie, kim jest narrator? Pamiętaj, by myśleć kreatywnie, bo to właśnie kreatywne myślenie jest kluczem do rozwiązania tej podchwytliwej zagadki.

Zobacz również: Zagadka na inteligencję: wstaw znak pomiędzy liczby

Podchwytliwa zagadka, z którą większość ma problem. Oto poprawna odpowiedź

Chcesz sprawdzić, czy wymyślone przez ciebie rozwiązanie jest poprawne, a może nie udało ci się znaleźć żadnego rozwiązania? Zacznijmy od przedstawienia podpowiedzi. Ta zagadka ma na celu zmylenie cię i skupienie się na rzeczach, których brakuje: domach, drzewach i rybach. Podpowiedź: chodzi o coś nieożywionego, o rzecz. Zastanów się jeszcze przez chwilę. Nic ci nie przychodzi do głowy? Odpowiedź brzmi:

mapa oto odpowiedź na zagadkę

Dlaczego? Na mapie znajdują się różne miasta, ale nie znajdziemy tam domów. Podobnie: znajdziemy tam nazwy różnych szczytów górskich, jednak nie znajdziemy tam drzew. Na mapie znajdują się też rzeki, morza i oceany, jednak nie znajdziemy na niej ryb. Tak więc narratorowi zagadki chodzi o mapę. Czy udało ci się zgadnąć odpowiedź?

Zobacz również: Test na inteligencję: Tylko pięć osób na sto podaje poprawną odpowiedź