Ostatnia droga królowej Elżbiety II

Królowa Elżbieta II zmarła niespodziewania 8 września. "Dziś po południu królowa w spokoju odeszła w Balmoral" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnym profilu rodziny królewskiej. Pogrzeb Jej Królewskiej Mości został zaplanowany na 19 września. Odbędzie się w Opactwie Westminsterskim.

Życie i styl Tęcza nad Pałacem Buckingham. Pojawiła się na niebie, gdy umierała królowa Zanim trumna z ciałem zmarłej monarchini zostanie przetransportowana do Opactwa Westminsterskiego, odwiedzi kilka miejsc. Karawan pokonał już długą drogę. Z zamku Balmoral trumna została przetransportowana do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, a następnie przeniesiona do Katedry św. Idziego również w Edynburgu. W ostatniej drodze matce towarzyszyli członkowie rodziny królewskiej, między innymi król Karol III oraz jego małżonka Camilla.

We wtorek w godzinach popołudniowych ciało Elżbiety II zostało przewiezione na lotnisko w Edynburgu, a następnie przetransportowane do Londynu. Królowej towarzyszyła jej córka, księżniczka Anna oraz jej mąż wiceadmirał Timothy Lawrence. Wieczorem trumna dotarła do Pałacu Buckingham.

Tysiące Brytyjczyków żegnają królową. Ciało Elżbiety II jest już w Londynie

Zmarłą królową w Londynie żegna rodzina królewska oraz pałacowa służba. Pod Pałacem Buckingham już od niedzieli gromadzą się tłumy poddanych. Tysiące osób składa hołd zmarłej królowej. Brytyjczycy przynoszą kwiaty i znicze. W ciszy modlą się za monarchinię.

Trumna z ciałem królowej zostanie w Pałacu Buckingham do środy. Najprawdopodobniej wczesnym popołudniem monarchini zostanie przewieziona w uroczystym kondukcie do Pałacu Westminsterskiego. Ciało będzie w siedzibie brytyjskiego parlamentu aż do dnia pogrzebu (19 września). Zostanie wystawione na widok publiczny, by pogrążeni w żałobie Brytyjczycy mogli pożegnać się z panującą ponad 70 lat władczynią.

