​Turcja ma nową atrakcję turystyczną. To pies podróżnik

Boji ma złotobrązowe futro i ciemne oczy. Każdego dnia regularnie korzysta ze środków komunikacji miejskiej, a pasażerowie traktują go jak maskotkę, głaszcząc lub poklepując. Jest tak wyjątkowy, że doczekał się hasła w Wikipedii. Tam można przeczytać, że to pies uliczny w typie owczarka anatolijskiego o wadze 42 kg. Boji - niekoniecznie z własnej woli - stał się influencerem, bowiem wielu mieszkańców Stambułu i turystów odwiedzających to miasto, robi mu zdjęcia, a przy okazji sobie - w jego towarzystwie - rozsławiając zwierzę na Instagramie i Twitterze.

Pies podróżnik pokonuje codziennie 30 km. Turcy go pokochali!

Według agencji Reuters pies, którego od kilku miesięcy ciągle widywano w środkach komunikacji miejskiej, został niedawno wyposażony przez urzędników w obrożę z mikrochipem, który pozwala im śledzić, którędy i czym zwierzę podróżuje.

Jak się okazało Boji przejeżdża codziennie przez co najmniej 29 stacji metra (ok. 30 km). Ale nie tylko. Jego obecność odnotowano na morzu podczas podróży na Wyspy Książęce, które znajdują się po anatolijskiej stronie Stambułu - na Morzu Marmara. Wiadomo również, że gdy wsiada do pojazdu komunikacji miejskiej, nie pcha się przed ludźmi, tylko czeka aż wszyscy wsiądą i wskakuje na końcu.

