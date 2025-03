Nie każdy ma siłę czy czas, by zdobywać górskie szczyty, ale każdy może chcieć je poczuć na własnej skórze. Nowa ścieżka w koronach drzew ma być atrakcją dla wszystkich - bez względu na kondycję, doświadczenie górskie czy wiek. Atrakcja ma spełnić oczekiwania zarówno osób, które szukają odpoczynku w otoczeniu przyrody, jak i tych szukających mocniejszych wrażeń. Zobacz również: Majówka 2025 w Tatrach? Szykuje się wielka zmiana na trasie do Morskiego Oka

Nie brakuje opinii, że Sky Walk może stać się dla Podhala tym, czym wieża na Śnieżniku dla Sudetów czy Sky Bridge dla Czech - nową, rozpoznawalną atrakcją, która przyciągnie turystów przez cały rok. Ale pojawiają się też wątpliwości.



"Tatry to dzikość i natura. Nie jestem pewna, czy taka konstrukcja tu pasuje" - mówi Magda, turystka z Wrocławia.



Z kolei lokalni przedsiębiorcy liczą na rozwój. "To może ożywić region poza Zakopanem. Jeśli projekt będzie dobrze poprowadzony, wszyscy na tym skorzystają" - mówi Andrzej, właściciel pensjonatu w Murzasichlu.



Dodatkowo doszły obawy kierowców, że na asfaltowej drodze odchodzącej z trasy Zakopanego na Wierch Poroniec może dojść do kolizji. Jak słusznie zauważa portal Podhale24, droga ta jest wąska i na niektórych fragmentach dwa samochody osobowe mijają się z trudem. W szczycie sezonu może to być bardzo duże utrudnienie komunikacyjne dla kierowców.