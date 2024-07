A skoro mowa o biletach, to warto zwrócić uwagę na ich ceny, które dla wielu osób są wręcz zaporowe . Czy chcąc skorzystać z kolejki linowej na Kasprowych Wierch, musimy liczyć się z faktem, że nasz wakacyjny budżet mocno ucierpi?

Otóż ceny biletów na Kasprowy Wierch w tzw. sezonie wysokim , czyli od 22 czerwca do 30 września br. za przejazd góra-dół wynoszą 139 zł - bilet normalny i 115 zł - bilet ulgowy . Wybierając przejazd wyłącznie w jedną stronę, trzeba liczyć się z wydatkiem 115 zł - bilet normalny i 95 zł w przypadku biletu ulgowego. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina za przyjemność skorzystania z kolejki na Kasprowy Wierch musi zapłacić aż 500 zł .

"Za 500 od 4-osobowej rodziny to i z obiadem będzie za drogo" - pisze Pan Paweł. Podobnego zdania jest inny internauta, Pan Marek, który uważa, że: "To jest ta najdroższa kolej gondolowa w Europie? Nie, nie, ja podziękuję. Dziwię się ludziom, którzy dają się tak golić. Naprawdę mamy państwo dobrobytu, bo ludzie nie mają co z pieniędzmi robić".