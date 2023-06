Spis treści: 01 Ptasia grypa u kotów. "Wynik dodatni w kierunku grypy H5N1"

Ptasia grypa u kotów. "Wynik dodatni w kierunku grypy H5N1"

"Seria zgonów wśród domowych, niewychodzących i pozornie zdrowych kotów" - informacje takiej treści krążyły od dłuższego czasu w mediach społecznościowych, stawiając w stan gotowości wszystkich właścicieli kotów. Wśród wielu branych pod uwagę hipotez znalazła się również ta, zgodnie z którą milusińscy mogli paść ofiarą ptasiej grypy. Wkrótce podobne domysły potwierdził oficjalnie Główny Inspektorat Weterynarii.

"Dostępne są wyniki kolejnych przebadanych próbek pobranych od kotów z Lublina oraz Poznania. Do 26 czerwca do godz. 11:00 przebadano 11 próbek w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, z czego 9 dało wynik dodatni w kierunku grypy H5N1" - informował GIW.

Czy ptasia grypa jest groźna dla kotów? Koci wirus 2023: objawy

H5N1 jest szczepem wirusa ptasiej grypy, który przenoszony jest przez żywe ptactwo. Pomimo iż ekspertom wciąż nie udało się ustalić przyczyny zakażeń, apelują do właścicieli kotów o to, aby dokładnie przyglądać się zachowaniom zwierzaka.

Co powinno nas zaniepokoić? Na objawy zakażenia ptasią grypą wskazywać mogą:

otępienie,

sztywność kończyn,

duszność,

rozszerzone, niereagujące na światło źrenice,

drgawki,

ataki padaczkowe.

Co więcej, u chorych kotów weterynarze stwierdzają niską saturację krwi, a w badaniach laboratoryjnych także hiperglikemię, czyli wysoki poziom glukozy we krwi, hipokaliemię, czyli zbyt małe stężenie potasu we krwi, podniesione parametry AST oraz podniesione parametry CK.

Zauważając te objawy u swojego kota należy niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem. Specjaliści podkreślają również, aby odpuścić sobie wszelkie próby leczenia kota na własną rękę. Zwierzakom nie wolno przede wszystkim podawać przeznaczonych dla ludzi leków. Te mogą im jeszcze mocniej zaszkodzić.

Ptasia grypa: koty. Zalecenia dla właścicieli zwierzaków

Weterynarze apelują, aby zachować czujność. Wskazują również najważniejsze zalecenia dla właścicieli kotów. Jak zapobiec zakażeniu?

Nie wypuszczaj kota na spacer, balkon, taras lub parapet.

Nie karm surowym mięsem.

Myj ręce długo i dokładnie po każdym powrocie do domu.

Dezynfekuj i chowaj przed kotem buty.