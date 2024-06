Są takie zachowania, które pozwolą ci od razu poznać osobę inteligentną . O tym, że masz do czynienia z człowiekiem o wyższym IQ (wyższym niż przeciętna wartość około 100), tj. minimum 110, świadczy to, że:

rozwija się - jest gotowa na to, aby się uczyć, poznawać świat, zarówno z własnych doświadczeń, jak i perspektywy innych osób , dlatego aktywnie och słucha, zadaje pytania i wykazuje zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia inni.

nie jest zamknięta na nowe idee - inteligentna osoba jest otwarta na nowe pomysły i perspektywy. Nie zamyka się w swojej strefie komfortu i jest gotowa do nauki i zmiany swojego punktu widzenia. Nowe idee traktuje jako szansę do rozwoju i poszerzenia horyzontów ,

Wiedząc o tym, po czym poznać, że człowiek jest inteligentny i czego nie robi osoba inteligentna, można jasno stwierdzić, że inteligencja to nie tylko wysokie IQ . To przede wszystkim umiejętność rozumienia i przystosowywania się do otaczającego świata oraz ludzi - z otwartością, ciekawością, szacunkiem.

Osoby inteligentne wykazują się zdolnościami analitycznymi, empatią, elastycznością myślenia i samokontrolą, a w swoim zachowaniu unikają destrukcji, koncentrując się raczej na tym, co budujące i wartościowe. Inteligencja to nie tylko wiedza, to coś znacznie więcej - to mądrość życiowa, którą człowiek potrafi właściwie spożytkować.