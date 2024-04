Arleta to imię żeńskie, które zostało zapożyczone z języka francuskiego. Powstało jako zdrobnienie germańskiego imienia Carletta, żeńskiej formy imienia Karl.

W 2023 roku na świat przyszło w Polsce jedynie 7 dziewczynek, którym nadano imię Arleta. To o 5 mniej niż w roku 2019.Kiedy obchodzimy imieniny Arlety? W jakie dni roku Arlety mogą obchodzić swoje święto? Ich imieniny są celebrowane 3 stycznia i 11 kwietnia.

Numerologia i cechy osób o imieniu Arleta Arleta to numerologiczna trójka. Jest optymistką, cechują ją wewnętrzna harmonia i umiejętność dostosowania się do otoczenia. Niektórzy twierdzą, że zbyt łatwo ucieka w świat marzeń, przez co często miga się od odpowiedzialności.