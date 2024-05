Nadinteligencja jest jedną z form inteligencji i oznacza dominację prawej półkuli mózgu . Zjawisko to cechuje się nietypowym funkcjonowaniem intelektualnym. Osoby o wysokiej inteligencji mają lepiej rozwinięte zdolności rozumienia, uczenia i wykorzystywania wiedzy oraz umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

Możemy dowiedzieć się, czy należymy do grona osób nadinteligentnych . W tym przypadku najlepiej zrobić test IQ , który wskaże iloraz naszej inteligencji . Kiedy okaże się, że jestem nadinteligentny?

Człowiek inteligentny czasem chciałby odpocząć od ciągłej analizy i myślenia , jednak jego charakter nie pozwala mu na to. Osoba o wrodzonej nadinteligencji bardzo szybko przetwarza informacje i wnikliwie analizuje je, nawet parę razy. Obrazy w jej głowie wywołują wiele fantazji, skojarzeń, powiązanych ze sobą myśli.

Człowieka inteligentnego poznamy po tym, że ma słabo rozwinięty mechanizm utajonego hamowania . Co to znaczy? Osoba nadinteligentna nie selekcjonuje bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych. Analiza wszystkich bodźców odbywa się w jednym czasie, dlatego występują problemy ze skupieniem.

Człowieka inteligentnego możemy rozpoznać po tym, że do wszystkiego podchodzi bardzo emocjonalnie , każdy jego życiowy wybór wiąże się z wielkimi emocjami. Osoby nadinteligentne są zatem bardziej empatyczne, refleksyjne i uważne.

Człowieka inteligentnego możemy również rozpoznać po perfekcjonizmie, ale takim dla samych siebie. Co to znaczy? Osoby inteligentne często nie są zadowolone ze swoich osiągnięć, ponieważ uważają, że mogą być one jeszcze lepsze.