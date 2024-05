Jeżeli zastanawiasz się, czy jesteś inteligentna, to prawdopodobnie jesteś — umiejętność autoanalizy i spojrzenia na siebie z dystansu to jedna z cech wyróżniających osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach umysłowych. Ten typ ludzi cechuje nie tylko sposób myślenia — można ich zidentyfikować po sposobie, w jaki się zachowują. Często trudno jest od razu wskazać je w grupie, gdy wiemy jednak jakich sygnałów wypatrywać, to z dużym prawdopodobieństwem rozpoznamy osoby o wysokiej inteligencji — testy MENSy nie będą nam potrzebne. Oto siedem najważniejszych cech osób z wysokim IQ.