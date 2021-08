Tych produktów spożywczych nie zamrażaj pod żadnym pozorem!

Mrożenie ma wiele zalet, ale...

Większość produktów po zamrożeniu zachowuje swoje walory odżywcze i smakowe. Ten proces przechowywania, w przeciwieństwie do innych metod nie wymaga używania konserwantów.

Mimo długiej listy zalet mrożenia niektóre produkty spożywcze pod wpływem niskiej temperatury tracą swój smak lub strukturę. Ich konsystencja staje się wodnista, a to odbiera całą radość ze spożywania posiłku. Eksperci ostrzegają, że ich mrożenie może źle się skończyć.

Produkty bogate w wodę

Do pierwszej grupy produktów, których nie powinniśmy mrozić, należą warzywa i owoce bogate w wodę. W wyniku mrożenia wytwarzają się kryształki lodu, które negatywnie wpływają na konsystencje tych produktów i zmieniają ich strukturę. W praktyce oznacza to, że po rozmrożeniu warzywo będzie gumowate, rozmiękłe i gąbczaste.

Zdjęcie Aby sałata zachowała jędrność, przechowujmy ją w lodówce zawiniętą w ręcznik papierowy. Mrożenie powoduje, że traci konsystencje / 123RF/PICSEL

Do warzyw bogatych w wodę, które źle reagują na mrożenie należą między innymi: ogórki, rzodkiewki, sałata i seler naciowy. Z kolei owoce, których nie zaleca się przechowywać w zamrażarce to: jabłka, arbuzy, pomarańcze, winogrona i kiwi. Po rozmrożeniu te produkty nie wyglądają estetycznie.

Mrożenie źle znoszą również banany i awokado. Te produkty pod wypływem zimna brązowieją. Jeśli za wszelką cenę chcesz je zamrozić, po rozmrożeniu zrób z nich koktajl lub pasę - zblendowane wyglądają znacznej korzystniej.

Nabiał

Mrożenie bardzo źle znosi nabiał w postaci płynnej. Do zamrażarki nie wkładaj więc jogurtów, mleka czy śmietany. Po rozmrożeniu mogą zmienić swoją konsystencję. W strukturze pojawią się nieprzyjemne dla oka gródki, trudne do rozmieszania. Podobnie jest z wszelkimi masami do tortów, budyniami, a także sosami do potrwa - ich również nie powinno się zamrażać.

Zdjęcie Mrożenie bardzo źle znosi nabiał w postaci płynnej. Do zamrażarki nie wkładaj więc jogurtów, mleka czy śmietany / 123RF/PICSEL

Ten sposób konserwowania żywności nie sprawdzi się również w przypadku miękkich serów. Ricotta czy też mozzarella pod wpływem mrożenia ulegną nieestetycznemu rozwarstwieniu. Nie dotyczy to serów twardych, takich jak parmezan - możesz je bez obaw przechowywać w lodówce.

Produkty bogate w skrobię

Kolejnymi produktami, których nie można przechowywać w zamrażarce, są produkty bogate w skrobię. Makaron, ryż i ziemniaki po ugotowaniu powinno jeść się od razu. Mrożenie negatywnie wpływa na jakość tych produktów, sprawia, że stają się nieprzyjemnie miękkie i wyglądają nieapetycznie.

Zdjęcie Ugotowany makaron nie nadaje się do mrożenia. Po rozmrożeniu staje się gumowy / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, by nie mrozić również potrw, które zawierają makaron i ryż. Jeśli chcesz zamrozić zupę, wcześniej ją zblęduj. Dzięki temu zachowa swoją strukturę i nie zamieni się w pozbawioną smaku papkę.

Produkty, które już raz były rozmrożone

Najważniejsza zasada dotycząca konserwacji żywności mówi, by nie mrozić produktów ponownie. Produkt, który już raz został odmrożony, może zostać zamrożony ponownie dopiero po obróbce termicznej, a więc po wcześniejszym ugotowaniu lub upieczeniu.

Zdjęcie Proces zamrażania nie zabija drobnoustrojów, które w trakcie rozmrażania, ponownie się namnażają i stają się jeszcze bardziej aktywne / 123RF/PICSEL

Proces zamrażania nie zabija drobnoustrojów, które w trakcie rozmrażania, ponownie się namnażają i stają się jeszcze bardziej aktywne. Ponowne mrożenie jest więc niebezpieczne dla zdrowia i może skutkować problemami żołądkowymi. Szczególnie niebezpieczne jest podwójne mrożenie surowego mięsa - należy bezwzględnie tego unikać!

