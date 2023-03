Marzec jest miesiącem, który rozpoczyna kalendarzową i astronomiczną wiosnę, a więc kojarzy się zazwyczaj bardzo dobrze. Przyroda budzi się do życia, dni są dłuższe i temperatury wyższe. Dla wielu jednak jest to trudny miesiąc, początek wielu przykrości, niepowodzeń oraz stresowych sytuacji. Jak się okazuje, na pecha mogą mieć wpływ pewne czynności, których zdaniem astrologów nie powinno wykonywać się w tym czasie. Oto przesądy na marzec - z tego zrezygnuj, jeśli chcesz uniknąć nieszczęść w kolejnych miesiącach.

W marcu powstrzymaj się od gruntownego sprzątania

Marzec powinien być dla każdego miesiącem wytchnienia. Moment kończącej się zimy i rozpoczynającej wiosny to czas na nabranie energii i pozytywnego nastawienia, a nie pora na robienie gruntownych porządków w domu. Wielogodzinne sprzątanie czy mycie okien w marcu sprawi, że ciężko będzie ci ruszyć z miejsca, zdobywać nowe umiejętności i osiągać sukcesy. Z generalnym porządkowaniem lepiej wstrzymać się do kwietnia.

W marcu nie chowaj jeszcze zimowych ubrań na dno szafy

Zdjęcie Przez większość marca temperatury nie rozpieszczają, więc ciepłe swetry pozostaw jeszcze w swojej szafie / 123RF/PICSEL

Niektóre dni marca bywają ciepłe, jednak w naszym kraju przez większą część tego miesiąca panują jeszcze dość niskie temperatury, wieje zimny wiatr i ogólnie pogoda jest kapryśna. W dni, kiedy termometry pokazują niemal 20 st. C, mamy ochotę wszystkie zimowe rzeczy schować, aby tym samym pożegnać znienawidzoną już zimę. Może się jednak okazać, że nazajutrz spadnie śnieg i ciepła czapka czy szalik będą niezbędne. Z chowaniem zimowych ubrań poczekaj przynajmniej do połowy kwietnia. W przeciwnym razie zima nie będzie chciała odpuścić, wiosna przyjdzie bardzo późno, a lato może okazać się wyjątkowo chłodne i deszczowe.

W marcu unikaj randek

Wiosna to wyjątkowy czas kojarzący się również z zauroczeniami. Budząca się do życia przyroda sprzyja romansom i chęciom randkowania. Jak się jednak okazuje, marzec nie jest najlepszym momentem na romantyczne spotkania. Ponoć aura panująca w tym miesiącu nakłania do zbyt pochopnego oceniania, a nowe znajomości często rozczarowują. Z randkowaniem wstrzymaj się do kwietnia - wtedy bardziej obiektywnie można spojrzeć na drugą osobę.

Zdjęcie W marcu odradza się randkowanie. Znajomość rozpoczęta w tym miesiącu zazwyczaj okazuje się katastrofą / 123RF/PICSEL

W marcu nie kupuj nowych roślin

W miesiącu marzec nie wpadaj w szał zakupów ogrodniczych. Pierwsze podrygi wiosny zachęcają do kolekcjonowania nowych roślinek w domu czy ogródku, jednak jeśli za bardzo się z tym pospieszysz, prawdopodobnie się one nie przyjmą. Z nabywaniem nowych egzemplarzy najlepiej poczekać do kwietnia, a te, które chcesz wysadzić jeszcze w marcu, kup pod koniec lutego.

W marcu nie kupuj luster

Urządzasz dom, mieszkanie i potrzebujesz nowego lustra? Pamiętaj, by tego typu zakupu nie planować na marzec. Nowe zwierciadło, które pojawi się w domu w tym przełomowym miesiącu może bowiem zakrzywić obraz rzeczywistości i sprawić, że obniży się twoja samoocena. Najpewniej stracisz optymizm, chęć do działania, a w kolejnych miesiącach negatywne nastawienie będzie skutkowało permanentnym pechem.