Tylko 1 proc. z nas rozpoznaje tu twarz gwiazdy. Jesteś w tej grupie?

Co pokazuje to złudzenie optyczne? Ten obraz jest nowym podejściem do słynnych iluzji, które wykorzystywały wiry kropek lub linii do ukrycia obrazu 3D.

Na pierwszy rzut oka złudzenie optyczne pokazuje białą siatkę wypełnioną czarnymi kropkami. Bliższe przyjrzenie się ujawnia jednak, że w kropkach ukryty jest portret celebryty.

Brzmi prosto, ale jak to w przypadku wszystkich złudzeń optycznych bywa, proste ani oczywiste nie jest. Nie jest wcale oczywiste, kto jest na tym obrazku - a im dłużej na nią patrzysz, tym bardziej twoje oczy i mózg stają się zdezorientowane.

Zdjęcie Czy rozpoznasz twarz na obrazku? / materiały prasowe

Czy są jakieś sztuczki, którymi można się wspomóc, żeby dostrzec ukrytą w monochromatycznych kropkach twarz? Jeśli masz trudności z zobaczeniem słynnej twarzy ukrytej na obrazie, możesz zrobić kilka rzeczy.

Jednym z możliwych sposobów, by wyraźniej widzieć portret, jest potrząsanie urządzeniem, na którym go oglądasz, lub patrzenie na obraz pod kątem.

Najskuteczniejszym sposobem na zobaczenie celebryty jest natomiast uważne przyjrzenie się obrazowi podczas oddalania się od telefonu lub komputera. Im dalej, tym wyraźniejsza powinna stać się słynna twarz.

Jeśli nadal nie widzisz tu twarzy, damy ci jeszcze jedną wskazówkę: ta gwiazda była powszechnie uważana za jedną z najbardziej znaczących i wpływowych postaci w branży muzycznej. ;-)

Słynną twarzą kryjącą się na obrazie jest Michael Jackson. Teraz znasz odpowiedź, spróbuj ponownie spojrzeć na obraz, teraz powinno ci się udać rozpoznać twarz Króla Popu.

Jak działa ta iluzja? Doktor Gustav Kuhn, psycholog i ekspert od ludzkiej percepcji na Goldsmiths University w Londynie, wyjaśnia, że wizualna łamigłówka jest wynikiem tego, jak nasze mózgi przetwarzają informacje. - Nasze oczy kodują ogromne ilości chaotycznych informacji sensorycznych, a nasz mózg używa sprytnych sztuczek, aby ujednoznacznić te informacje i spróbować zrozumieć, na co patrzymy - wyjaśnia psycholog. - To, co widzisz, to wyniki ogromnych ilości obliczeń neuronowych, zmieszanych z odrobiną domysłów.

