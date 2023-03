Prosta zagadka dla dzieci, z którą problem ma większość dorosłych

Dorośli często mają problemy z zadaniami matematycznymi dla dzieci. Dlaczego? Może być to spowodowane faktem iż matematyka wymaga umiejętności logicznego myślenia i skupienia uwagi na szczegółach. Ponadto, dorośli często traktują matematykę jako temat, który został już dawno temu opanowany, i rzadko mają okazję ćwiczyć swoje umiejętności matematyczne na co dzień. Dzieci zwykle nie mają jeszcze wstępnych uprzedzeń wobec matematyki, co pozwala im podejść do zadania z większą otwartością i kreatywnością. Dlatego, jeśli dorośli chcą poprawić swoje umiejętności matematyczne, muszą regularnie ćwiczyć i wykorzystywać matematykę w codziennym życiu. Czy poradzisz sobie z tym zadaniem matematycznym na poziomie szkoły podstawowej?

Wskaż liczbę w ciągu. Tylko 10% rozwiązujących zna poprawną odpowiedź

Mimo pozornej łatwości, zagadka ta może stanowić spore wyzwanie i sprawić trudność podczas rozwiązywania. Aż 90 proc. osób, które podejmują się jej rozwiązania, nie jest w stanie odgadnąć poprawnej odpowiedzi:

Spójrz na ten szereg liczb: 7, 10, 8, 11, 9, 12, ... Jaka liczba powinna być następna?

Dorośli nie potrafią znaleźć rozwiązania. Oto poprawna odpowiedź

Żeby znaleźć poprawną odpowiedź na tę zagadkę, należy zastanowić się co łączy następujące po sobie liczby. Okazuje się, że jest to seria dodawania i odejmowania na przemian. W pierwszym układzie dodaje się 3, w drugim odejmuje się 2. Kontynuując ten ciąg poznamy brakującą liczbę. Wynosi ona 10. Czy udało ci się odgadnąć poprawną odpowiedź?

