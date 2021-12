Tym Instagramem rządzą koty. Są na każdym zdjęciu!

Lieblingsmadchen to niemiecka influencerka, której konto na Instagramie z dnia na dzień cieszy się coraz większą popularnością. I nic dziwnego, bo rządzą nim koty. Kobieta jest obecnie właścicielką trzech pięknych okazów - mieszka z nią kot bengalski Pablo, biały, słusznych rozmiarów Emil oraz mały, biało czarny Fips.



Instagram Post

Instagram Post

Ani nie ukrywa, że jest prawdziwą kocią mamą i nie wyobraża sobie życia bez swoich kotów, które traktuje jak najbliższych członków rodziny. To z nimi świętuje urodziny, dzień kobiet, święta i ważne momenty w życiu. To je również najczęściej fotografuje, a trzeba przyznać, że cała trójka talent do pozowania ma we krwi!



Instagram Post

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Influencerka mieszka z trzema kotami. Wszystkie są gwiazdami Instagrama!

Drugą, wielką pasją Lieblingsmadchen jest urządzanie wnętrz. Niemiecka influencerka stworzyła wyjątkowo stylowe mieszkanie, w którym króluje dizajn z lat 60. i 80. Ani kocha również rośliny, elementy wystroju w klimacie boho, jest fanką rattanu i drewna, a na ścianach powiesiła modne plakaty. Lieblingsmadchen uwielbia swoje urządzone ze smakiem mieszkanie i często dzieli się z fanami fotkami eksponującymi te wnętrzarskie perełki. Wszystkie fotki łączy jedno - na żadnej z nich nie może zabraknąć ukochanych kotów instagramerki. To one są największą ozdobą tego domu, prawda?

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alergia na kota. Jest na to sposób Interia.tv

***

Zobacz również:

Czy twój kot jest psychopatą? Teraz możesz to sprawdzić!