Obywatele Ukrainy są przymusowo wywożeni na terytorium Rosji

Według informacji przekazanych przez ukraiński wywiad wojskowy obywatele Ukrainy są obecnie przymusowo wywożeni z objętego wojną kraju i zawożeni do Rosji. Ukraińcy podlegają weryfikacji w tzw. obozach filtracyjnych. Później zostają rozesłani do trudno dostępnych regionów Rosji.

"Mamy informacje, że rosyjscy okupanci siłą przesiedlają naszych obywateli z Mariupola, Wołnowachy i Stanicy Ługańskiej do Rosji" - powiedziała rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa podczas konferencji prasowej w Kijowie. "Jesteśmy w posiadaniu zeznań osób, które przesiedlono oraz ich krewnych" - zaznaczyła. Według informacji przekazanych przez Denisową Rosjanie mieli jak dotąd wywieźć z kraju ponad 402 tys. Ukraińców. Wśród nich są również dzieci - około 84 tys.

Rosjanie przychodzą do ludzi ukrywających się w schronach przeciwlotniczych i siłą ich zabierają mówiła Denisowa.

"Naszym obywatelom 'proponuje się' podjęcie zatrudnienia w sposób oficjalny, poprzez biura pośrednictwa pracy. Osoby, które się zgodzą, otrzymują dokumenty przewidujące zakaz wyjazdu z rosyjskich regionów w ciągu następnych dwóch lat" - poinformowała z kolei ukraińska służba na swojej stronie internetowej.

W podanych informacji wynika też, że wiele spośród osób wywiezionych do Rosji osiedlona zostaje na Sachalinie - trudno dostępnej wyspie na Oceanie Spokojnym. To miejsce, w którym codzienne życie nie należy do najłatwiejszych. Trudne warunki klimatyczne i gospodarcze dają się we znaki.

Zdjęcie Sachalin, zdjęcia archiwalne / FotoSoyuz / Contributor / Getty Images

Sachalin: rosyjska wyspa na uboczu

Gdzie dokładnie leży Sachalin? To wyspa znajdująca się na Oceanie Spokojnym u wybrzeży azjatyckiej części Rosji. Administracyjnie wchodzi w skład obwodu sachalińskiego. Od kontynentu oddziela ją jednak Cieśnina Tatarska. Sachalin rozciąga się na północ od japońskiej wyspy Hokkaido, a na południe od rosyjskiej Kamczatki. Długo był terenem spornym. O wpływy na nim walczyły Rosja i Japonia. Ostatecznie jednak, na konferencjach jałtańskiej i poczdamskiej ustalono, że cała wyspa znajdzie się w rękach ZSRR. Wcześniejsza historia tych terenów jest jednak wyjątkowo niechlubna. Sachalin nazywano bowiem "więzieniem na wodzie".

"Sachalin to miejsce największej męki, jaką potrafi znieść człowiek wolny czy uwięziony" - pisał w reportażu w 1890 roku Antoni Czechow. "Zamęczyliśmy w więzieniach miliony ludzi, zamęczyliśmy za nic, bezmyślnie, po barbarzyńsku" - kontynuował, nazywając Sachalin "katorżniczą wyspą".

Zdjęcie Rosyjscy skazani są zakuwani w kajdany w kolonii więziennej na wyspie Sachalin na Morzu Ochockim / ullstein bild Dtl. / Contributor / Getty Images

Pisarz miał na myśli więźniów politycznych carskiej Rosji, którzy w tamtejszej kolonii karnej odbywali swoje wyroki. Wyjątkowo trudne warunki panujące na wyspie sprawiały, że kolejne próby osiedlenia jej nie udawały się władcom. Wówczas postanowiono, że Sachalin - odizolowany od Rosji kontynentalnej - będzie idealnym miejscem zsyłek. Ucieczka była bowiem praktycznie niemożliwa. Zesłańcy - w tym również Polacy - latami przeżywali tam katusze. Kustosze muzeum, które obecnie działa na wyspie, analizując historie tych terenów nazywają ją "miejscem zsyłki i poddaństwa, jednym z najokropniejszych w całej Rosji". Katorga na Sachalinie uległa likwidacji po 1905 roku.

W późniejszych latach Sowieci traktowali Sachalin głównie jako ważny punkt strategiczny. Niegdyś znajdował się tam garnizon wojsk lotniczych. To właśnie stąd w 1979 r. wystartowały radzieckie myśliwce, które zestrzeliły pasażerskiego koreańskiego boeinga i doprowadziły do katastrofy lotu 007 Korean Air. Zginęli wówczas wszyscy pasażerowie znajdujący się na pokładzie - łącznie było to 269 osób.



W czasie ZSRR na wyspie mieszkała śmietanka towarzyska - wojskowi wraz z rodzinami. Sachalin był zamknięty dla podróżujących. Można było przedostać się na niego jedynie posługując się przepustką. Wyspa kwitła - powstawały szkoły, biblioteki i teatry. Wszystko zmieniło się jednak po upadku komunizmu. Wówczas na Sachalinie podupadały państwowe przedsiębiorstwa. Zamknięto kopalnie i huty. Mieszkańcy w poszukiwaniu dochodu zaczęli masowo wyjeżdżać. Sachalin znów stopniowo pustoszał.

Sachalin: trudnodostępne tereny rosyjskiej wyspy

Bogate złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla sprawiły, że Sachalin po upadku ZSRR stał się główne miejscem platform wiertniczych. Eksploatacja wyspy trwa niezmiennie już od lat 80. XIX wieku.

W latach 90. XX wieku interesy zaczęli prowadzić tu również Amerykanie pracujący dla koncernu Shell. Firma kupiła wówczas licencję na wiercenie ropy na szelfie Morza Ochockiego. Z biegiem lat na wyspie rozkwitł także przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy. Warunki życia pozostały jednak trudne. Dziś wyspę, mimo stosunkowo dużej powierzchni 76,4 tys. km², zamieszkuje niespełna pół miliona mieszkańców.

Głównym powodem tak niewielkiego zaludnienia jest niedostępność tamtejszych terenów oraz klimat, jaki panuje na wyspie. Na Sachalinie zima jest wyjątkowo mroźna, a lato trwa wyjątkowo krótko. Wiosna i jesień to z kolei okresy gwałtownych wiatrów i huraganów. Wyspa nie jest także wolna od trzęsień ziemi.



Tamtejsze tereny pokrywa w dodatku gęsta tajgą. Bagna i mokradła przedzielają pasma mniejszych lub większych gór oraz rzeki. Im dalej w głąb wyspy, tym warunki są bardziej skomplikowane. Wybrzeża są trudno dostępne, a komunikacja w głąb wyspy wyjątkowo uciążliwa. Niektóre części Sachalinu są właściwie całkiem odizolowane od miększych miast.

***

