Jeśli widzisz tu wilka...

Wilk jest uważany za przewodnika duchowego ze względu na mądrość, którą niesie. To tajemnicze, odważne i intuicyjne zwierzę może chronić innych w stadzie, a jednocześnie samotnie wyruszać w ciemny las. Jeśli jest to pierwsze zwierzę, które zauważyłeś, często balansujesz na krawędzi. Szukasz przygody i tajemnicy. Normy społeczne to nie twoja bajka. Ale jeśli chodzi o ochronę ukochanej osoby, nikt nie jest tak zawzięty jak ty.

Jeśli widzisz tu orła...

Ptak stworzony do wysokich lotów - ostry, ale jednocześnie elegancki. Jesteś osobą skupioną i precyzyjną. W twoim działaniu nie ma miejsca na przypadki. Nie lubisz dramatyzować i roztrząsać drobiazgów. Jesteś odważny i nie boisz się działaś samodzielnie.

Jeśli widzisz tu kraba...

Kraby to fascynujące stworzenia o złożonej osobowości. Dzięki egzotycznym wzorom i kolorom, które pokrywają ich twardą skorupę, mogą się skutecznie kamuflować. Ale to wszystko dlatego, że życie nie jest dla nich łatwe. Jeśli jest to pierwsze stworzenie, które zauważyłeś, prawdopodobnie jesteś inteligentny i mądry, tak jak krab. Przybierasz pozę niedostępnego, ponieważ życie dało ci wiele trudnych lekcji, ale w tobie jest miękka dusza, która zawsze szuka bliskich.

Jeśli widzisz tu motyla...

Motyl symbolizuje dwoistość życia. To najdelikatniejsze ze stworzeń, znane ze swojego piękna, jest również tym, które przeszło przez najciemniejsze czasy w kokonie. Podobnie jak motyl, jesteś czarujący na zewnątrz, ale nosisz w sobie nieposkromionego ducha.

Jeśli widzisz tu psa...

Nie bez powodu to pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Lojalny, czuły i ciepły, radosny i pocieszający. Jesteś mądrą duszą, wiesz, co naprawdę liczy się w życiu. Całym sobą jesteś z ludźmi, bierzesz na siebie ich sprawy. Jeśli już podejmiesz jakąś decyzję, trudno cię od niej odwieść. Umiesz się dobrze bawić.

Jeśli widzisz tu modliszkę...

Modliszka jest precyzyjna i cierpliwa. Potrafi przez wiele godzin trwać w bezruchu i czekać na właściwy moment. Jeśli to właśnie to małe zielone zwierzątko przyciągnęło twój wzrok, jesteś osobą zdeterminowaną i z dużą wolą walki. Możliwe, że ludzie cię nie doceniają, ale ostatecznie to właśnie tych wychodzisz z opresji jako zwycięzca.

Jeśli widzisz tu konia...

Urodzony do wolności koń ceni ją sobie ponad wszystko. To zwierzę dostojne i piękne. Jeśli to właśnie konia widzisz w gąszczu zwierząt na tym obrazku, nosisz w sobie dzikiego ducha, nad którym trudno jest zapanować. Jesteś osobą pomocną i wspierającą. Lubisz towarzystwo i dobrą zabawę.

Jeśli widzisz tu koguta...

Kogut jest kolorowy, dziwaczny i szybki. Używa swojego bystrego umysłu do poruszania się po trudnych terenach, a kiedy robi się ciężko, używa skrzydeł, by wznieść się ponad ziemię. Jeśli to kogut pierwszy wpadł ci w oko, jesteś dowcipny, inteligentny i profesjonalny. Ludzie dają zwieść twojemu spokojowi i są niezwykle zaskoczeni, kiedy nadepną ci na odcisk, bo wtedy pokazujesz swoją mocniejszą stronę. Walczysz bez strachu i nie boisz się robić hałasu, gdy dzieje się jakaś niesprawiedliwość. Jesteś naturalnym liderem, który nie boi się mówić, co myśli.

Jeśli widzisz tu gołębia...

Gołąb to posłaniec pokoju - ptak piękny i łagodny. Ale niewiele mówi się o wyjątkowej sile tych wspaniałych ptaków, która umożliwia im dalekie loty. Jeśli gołąb najpierw przyciągnął twoją uwagę, prawdopodobnie jesteś osobą spokojną i godną na zewnątrz, ale w środku nosisz siłę, która może pomóc ci przetrwać najtrudniejsze czasy. Jesteś mądry i inwestujesz swoją energię w budowanie rodziny lub społeczności.

