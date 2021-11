Urodziła dziecko jako 13-latka. "Mogłam umrzeć"

Chociaż Gabbie Egan urodziła dziecko jako nastolatka, to dziś w mediach społecznościowych głośno wyraża swoje zdanie na temat nastoletnich ciąż. Kobieta twierdzi, że jest temu absolutnie przeciwna.



Swoje zdanie popiera danymi mówiącymi, że poród w tak młodym wieku może skończyć się śmiercią. Zdaniem mamy dwójki dzieci ciąża i poród są główną przyczyną śmierci u młodych kobiet w wieku od 15 do 19 lat.



To, że jest przeciwna nastoletnim ciążom argumentowała również tym, że tylko 50 proc. nastoletnich mam uzyskuje dyplom ukończenia szkoły.



Nagranie kobiety zapoczątkowało dyskusję wśród internautów. Niektórzy zgadzali się z Gabbie Egan mówiąc, że istotną kwestią jest szerzenie informacji dotyczących zapobiegania ciąży. Pojawiały się także głosy kobiet twierdzących, że nastoletnia ciąża to najlepsze co się im przytrafiło.

Szczerze mówiąc, zostanie nastoletnią mamą pomogło mi wcześniej skończyć studia i wyrwać się z mojego niezwykle toksycznego domu. Zostanie nastoletnią mamą, było dosłownie najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przytrafić. Jestem też w college'u na studiach.

Do dyskusji dołączyły również osoby twierdzące, że nastoletnie mamy powinno się wspierać i wcale nie jest to oznaką popierania ciąży w młodym wieku. Zdaniem niektórych internautów nastoletnie mamy nie muszą być wytykane, powinny być wspierane i traktowane z szacunkiem.



