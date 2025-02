Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

W piątek na zachodzie Polski możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Sudetach słaby śnieg oraz zawieje i zamiecie śnieżne - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskażą od ok. -1 st. C na północnym wschodzie i przedgórzu do 4 st. C na zachodzie i Wybrzeżu.

W sobotę największą szansę na rozpogodzenia i słońce będą mieć mieszkańcy zachodniej części kraju. Największe zachmurzenie na wschodzie, ale nie należy się spodziewać opadów deszczu. Na termometrach od 0 st. C na północnym wschodzie, ok. 3 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym zachodzie kraju. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h.

W nocy temperatura spadnie do 7 "kresek" poniżej zera na południowym wschodzie, w centralnej Polsce będzie ok. -4 st. C, a na północnym zachodzie ok. -1 st. C.

Niedziela i poniedziałek powinny być słoneczne z wyjątkiem Pomorza, gdzie zdecydowanie więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 3 st. C, 6 st. C na zachodzie - informuje IMGW.

We wtorek i w środę sucho i słonecznie w całej Polsce, ale i spadek temperatury. Na termometrach od -2 st. C na wschodzie do 3 st. C na zachodzie, nocami zdecydowanie zimniej, bo do -10 st. C we wschodniej i południowej części Polski.

We czwartek zdecydowanie więcej chmur i na wschodzie oraz na północy możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu. Eksperci z IMGW ostrzegają, że tego dnia na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. Temperatura maksymalna od -1 st. C na wschodzie do 4 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.

Jaka pod względem pogody będzie tegoroczna wiosna? Wojciech Strozyk/REPORTER East News

Długoterminowa prognoza pogody do maja

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował eksperymentalną długoterminową prognozę pogody na luty, marzec, kwiecień i maj 2025. Specjaliści z IMGW zaznaczają jednak, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

W lutym w całej Polsce zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że jeśli prognozy się potwierdzą, będzie nieco cieplej niż zazwyczaj o tej porze roku. Czeka nas również więcej opadów.

Natomiast w marcu prawdopodobnie będzie cieplej, w porównaniu z normą wieloletnią. Z kolei gdy mowa o opadach, to będą się one zawierać w normie. W kwietniu zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW.

Maj pod względem opadów i temperatury będzie "klasyczny". Specjaliści nie przewidują pod względem temperatury i opadów odchyłów od normy wieloletniej.