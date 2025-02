Niektórzy twierdzą, że słoneczna Italia wygrała los na turystycznej loterii. Przyciąga miliony ludzi z całego świata, oferując niemalże wszystko, czego mogą oczekiwać podróżnicy. Zabytki pamiętające czasy starożytności, piaszczyste plaże, kamieniste zatoczki, górskie szlaki oferujące zarówno letnie, jak i zimowe atrakcje, a do tego uwielbiana na całym świecie kuchnia. Czego chcieć więcej? Wisienką na wycieczkowym torcie są Termy Saturnia — Terme di Saturnia .

Zlokalizowane są w słynącej z zielonych wzgórz i gajów oliwnych Toskanii. Jeśli wybierasz dotarcie do Włoch samolotem, najlepiej celować w lot do Rzymu oddalony od atrakcji o około 150 km. Pod uwagę można wziąć również Florencję, choć aktualnie z Polski nie ma bezpośrednich lotów — jedynie z przesiadką. Jeśli planujesz dłuższą wycieczkę objazdową po tym rejonie Włoch, możesz rozważyć lot do Pizy, którą od Term Saturnia dzieli około 210 km. Szukając term na mapie, kieruj wzrok w stronę prowincji Grosseto i miasteczka Saturnia. Malownicze uzdrowisko położone jest 3 km od jego centrum.