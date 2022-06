Do izby wytrzeźwień trafiają osoby w stanie nietrzeźwości (w rozumieniu kodeksu karnego stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila) lub które "swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób".

Do izby wytrzeźwień doprowadza policja lub straż miejska. Pobyt w tym miejscu nie może być dłuższy niż 24 godziny. To jednak długie 24 godziny, za które przyjdzie naprawdę słono zapłacić.

Reklama

Zobacz również: Nowe zasady i stawki w sanatoriach. Ile kosztuje pobyt w 2022 roku?

Koszt pobytu na izbie wytrzeźwień: drożej niż w hotelu

Izby wytrzeźwień pod tą nazwą nie funkcjonują w Polsce już od lat. Teraz są to na przykład: Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie czy Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wciąż spełniają one jednak tę samą rolę.

Izby wytrzeźwień funkcjonują w Polsce od 1956 roku, znajdując się początkowo w każdym mieście i większej wiosce. Obecnie spotkać je można jedynie w większych miastach, a większość osób otwarcie nazywa je najdroższymi hotelami jednogwiazdkowymi.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz, dziennikarka Polsatu: "Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami"

Ile kosztuje pobyt na izbie wytrzeźwień?

1 lipca działać zacznie nowa izba wytrzeźwień w ramach Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie we Włocławku. Cennik za pobyt osób przyjętych do Centrum w celu wytrzeźwienia mają procedować radni. Projekt uchwały zakłada jednak koszt jednej nocy w tej placówce w granicach 340 złotych.

Zgodnie z przepisami art. 422 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za pobyt w izbie wytrzeźwień pobierana jest oplata. Jej maksymalna wysokość podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym - aktualnie wynosi 343,54 zł cytuje uzasadnienie projektu uchwały ddwloclawek.pl.

Jak zaznacza portal, stawka za pobyt w nowej izbie wytrzeźwień będzie wyższa, niż koszt spędzenia jednej nocy w jakimkolwiek obiekcie noclegowym w mieście. Ceny wahają się bowiem od około 120 złotych do 250 złotych za noc w hotelu czterogwiazdkowym.

Ceny kształtują się na podobnym poziomie również w innych polskich miastach. We Wrocławiu, zgodnie z uchwałą rady miejskiej, osoby, które trafią do izby wytrzeźwień muszą liczyć się z rachunkiem na 326,87 zł. W Katowicach jest to kwota około 304 zł, zaś w Krakowie 326 zł.

Zobacz również: Zdrowotne właściwości bursztynu. Prosty sposób na wykorzystanie "bałtyckiego złota"