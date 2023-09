Ile bakterii znajduje się na gąbce do makijażu? Eksperci zdradzili prawdę

MyGlabTech to profil na TikToku, który obserwuje ok. 4 tysiące użytkowników. Marka zajmuje się sprzedażą urządzeń do czyszczenia pędzli. Za strategię marketingową w mediach społecznościowych przyjęła, pokazywanie użytkownikom realnych konsekwencji nieregularnego oczyszczania akcesoriów kosmetycznych.

Na jej profilu pojawiło się nagranie, ukazujące, ile bakterii znajduje się na gąbce do makijażu. Pozostawiło to w wielu użytkownikach niesmak.

TikTok

Eksperci ostrzegają, że na brudnej szczotce lub gąbce z czasem może zbierać się martwy naskórek, brud oraz oleje. Stają się one idealną pożywką dla bakterii oraz grzybów, przez co są rozprowadzane po całej buzi podczas wykonywania make-upu. Skóra narażona jest wtedy na wiele chorób, między innymi na infekcję oka, grzybicę, a nawet trądzik.

Reklama

Amerykańscy specjaliści informują, że wszystkie bakterie znajdujące się na akcesoriach kosmetycznych przedostają się do porów. Dodatkowo uważają, że mogą być one bardziej zanieczyszczone niż deska klozetowa. Warto być ostrożnym i nie przenosić zarazków na swoje kosmetyki np. do palet z cieniami.

Zdjęcie Trądzik jest trudnym do wyleczenia schorzeniem / Getty Images

Zobacz również: Maść arnikowa pod oczy: jak ją stosować?

Jak często czyścić akcesoria kosmetyczne?

Amerykańscy specjaliści uważają, że gąbki, pędzle i wszelkie tego typu akcesoria powinny być czyszczone przynajmniej raz w tygodniu. Z badań wynika, że 22% mieszkańców Stanów Zjednoczonych tego nie robi, a aż 39% robi to tylko raz na miesiąc.

Jeżeli jednak używamy gąbki do nałożenia korektora, podkładu lub szminki, to powinniśmy umyć ją tuż po użyciu. Warto zakupić specjalny preparat do czyszczenia i dezynfekcji przyrządów, aby mieć pewność, że zostaną skutecznie oczyszczone z bakterii. Pamiętaj również, że gąbkę powinno wymieniać się co miesiąc.

Zdjęcie Jak często czyścisz swoją gąbkę? / @corelens / materiał zewnętrzny

Zobacz również: Jak zadbać o cerę po lecie?

Masaż Kobido. Poprawia rysy twarzy, likwiduje zmarszczki. Wystarczy kilka sesji