Ta konkretna grafika to kolejna wariacja na temat słynnych iluzji, które wykorzystywały wiry kropek lub linii do ukrycia obrazu 3D.

Jednym z możliwych sposobów, by wyraźniej widzieć portret, jest potrząsanie urządzeniem, na którym go oglądasz, lub patrzenie na obraz pod kątem.

Jak działa ta iluzja? Doktor Gustav Kuhn, psycholog i ekspert od ludzkiej percepcji na Goldsmiths University w Londynie, wyjaśnia, że wizualna łamigłówka jest wynikiem tego, jak nasze mózgi przetwarzają informacje. - Nasze oczy kodują ogromne ilości chaotycznych informacji sensorycznych, a nasz mózg używa sprytnych sztuczek, aby ujednoznacznić te informacje i spróbować zrozumieć, na co patrzymy - wyjaśnia psycholog. - To, co widzisz, to wyniki ogromnych ilości obliczeń neuronowych, zmieszanych z odrobiną domysłów.