Ledwo wystrzeliły korki od szampanów w Sylwestra, a już trzeba na nowo ubierać choinkę - mawiają niektórzy, podkreślając w ten sposób szybko upływający czas. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się coraz większymi krokami, otwierając przed niektórymi możliwość dłuższego wypoczynku. Kiedy Wigilia 2023?

Jak wypadają Święta Bożego Narodzenia w 2023 roku?

24 grudnia, czyli dzień Wigilii Bożego Narodzenia, w tradycji chrześcijańskiej poprzedzający Boże Narodzenie, wypada w tym roku w niedzielę. Dla niektórych oznacza to perspektywę dłuższego wolnego. Wystarczą bowiem trzy dni urlopu, aby przedłużyć sobie bożonarodzeniowy odpoczynek aż do tygodnia. Ale to nie koniec.

Czy za Wigilię 2023 należy się dzień wolny?

W myśl obowiązujących przepisów Wigilia Bożego Narodzenia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że, jeśli wypada w sobotę, nie można odebrać za nią dnia wolnego. Ustawowo wolnymi od pracy są jednak pierwszy i drugi dzień świąt - 25 i 26 grudnia. W 2023 roku te dni wypadają w poniedziałek i wtorek. Dla wielu osób oznacza to więc aż cztery dni świątecznego odpoczynku - weekend wraz ze świątecznym poniedziałkiem i wtorkiem.

Ci, którzy odpoczynku potrzebują nieco więcej, mogą pokusić się o zgłoszenie trzech dni urlopu, przedłużając wolne do tygodnia i kończąc je dokładnie w poniedziałek, 1 stycznia. Tegoroczny Sylwester, podobnie jak Wigilia, wypada bowiem w niedzielę.

Dla tych, którzy w tygodniu pomiędzy świętami a Nowym Rokiem wrócą do pracy, kolejną okazją do odpoczynku będzie lekko przedłużony weekend sylwestrowy. 1 stycznia, czyli Nowy Rok, jest bowiem kolejnym dniem ustawowo wolnym od pracy. W tym roku wypada w poniedziałek, przedłużając weekend do trzech wolnych dni.

Czy 24 grudnia 2023 będzie niedziela handlowa?

Co z zakupami? W 2023 roku ustalono siedem niedziel handlowych. Dwie z nich wypadają w grudniu. Kolejną okazją do zrobienia zakupów w niedzielę będzie 17 grudnia oraz 24 grudnia, czyli Wigilia. Ostatni z terminów budzi jednak spore kontrowersje. Z racji święta sklepy byłyby co prawda czynne do godz. 14, jednak wciąż niedziela handlowa znacznie ograniczyłaby możliwość przygotowania się na święta pracownikom punktów sprzedażowych.

O zmianę terminu ostatniej niedzieli handlowej w 2023 roku apeluje miedzy innymi Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, a także Federacja Konsumentów.

"Zamiana niedzieli handlowej z 24 grudnia stanowiłaby wyjście naprzeciw pracownikom handlu, którzy dzień Wigilii mogliby obchodzić zgodnie z tradycją, w pełni wykorzystując go na przedświąteczne porządki i przygotowanie wieczerzy wigilijnej. Takie rozwiązanie byłoby również spójne ze stanowiskiem reprezentowanym przez NSZZ 'Solidarność', która wielokrotnie podnosiła kwestię godzin pracy sklepów w Wigilię. Przeniesienie handlowej niedzieli byłoby także odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, zwłaszcza w tak ważnym świątecznym okresie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji apeluje o zmianę terminu niedzieli handlowej z 24 grudnia na 10 lub 31 grudnia.

