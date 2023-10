Czy 2 listopada to dzień wolny od pracy? Pracownicy nie będą zadowoleni, ale są wyjątki

Życie i styl

Za nami już połowa października, co oznacza, że niedużo czasu zostało do Wszystkich Świętych. To dzień ustawowo wolny od pracy, natomiast pracownicy zastanawiają się, jak wygląda ta kwestia w przypadku 2 listopada, czyli Dnia Zadusznego. Odpowiadamy, czy można wtedy liczyć na wolne.

Zdjęcie 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy / 123RF/PICSEL