W jakim stanie emocjonalnym jesteś? Spójrz na obrazek i sprawdź!

Przyjrzyj się uważnie drzewu i umieszczonym na nim figurkom. Wybierz jedną i sprawdź, co to oznacza. Co ważne, test nie powinien trwać dłużej niż dwie minuty.

NUMERY 1, 3, 6 LUB 7

Ludziki z numerami 1, 3, 6 i 7 idą w górę. Bezproblemowe pokonywanie przeszkód jest jedną z twoich głównych cech. Jesteś osobą odważną, która nie upada w czasie kryzysu, a także kimś, kto dąży przede wszystkim do osiągnięcia swoich celów. Poza tym masz odwagę i cechy wojownika. Niewątpliwie to jeden z najlepszych wyników.

NUMERY 2,11,12, 18 LUB 19

Towarzyski i bezinteresowny - to twoje najlepsze cechy. Lubisz pomagać innym i jesteś miły, zawsze podajesz pomocną dłoń tym, którzy tego potrzebują. Ponieważ jesteś osobą szanowaną i szczerą, nie masz też problemu z proszeniem innych o pomoc i uzyskaniem jej.

NUMER 4

Spokojny i szczęśliwy - te słowa cię określają. Najważniejsze jest dla ciebie dobrze żyć. Nie oznacza to, że nie masz celów, po prostu nie poświęcasz im całego życia. Możliwe, że jesteś jednym z najszczęśliwszych ludzi. Jeden z najlepszych wyborów.

NUMER 5

Najprawdopodobniej jesteś przepracowany, nie masz energii i nie jesteś w stanie nic z tym w tym momencie zrobić. Zatrzymaj się, daj sobie czas na zastanowienie się, co musisz zmienić, żeby wyjść z tej sytuacji.

NUMER 8

Kto wybiera numer osiem, jest osobą odizolowaną od reszty świata. Osoby te cenią swój czas, swoją przestrzeń i nie czują potrzeby dzielenia się swoimi doświadczeniami i życiem z innymi. Trudno ci się skoncentrować na czymś innym niż ty sam. Zrób coś, żeby zmienić tę sytuację, poznać nowych ludzi i doświadczyć nowych rzeczy. Będziesz zaskoczony, jak zabawne może to być.

NUMER 9

Twoim znakiem rozpoznawczym jest zabawa. Wesoły i pełen życia, oczarowujesz wszystkich wokół siebie. Jesteś duszą towarzystwa i kolekcjonerem miłosnych przygód, silnych emocji i wyzwań.

NUMER 10 LUB 15

Adaptacja jest dla ciebie czymś łatwym, dostosowujesz się do warunków zewnętrznych szybciej niż inni. Trudno cię ruszyć, w każdej sytuacji jesteś stabilny i obojętny. Jesteś bardzo szczęśliwą osobą z bardzo małymi potrzebami. Żyjesz dla niespodzianek, które przynosi ci życie.

NUMER 13 LUB 21

Spójrz na ramiona tego ludzika. Ich pozycja może oznaczać, że jest osobą wycofaną i niechętnie rozmawiającą z innymi ludźmi, co powoduje, że spędza długie okresy w izolacji i depresji. Być może potrzebujesz pomocy psychologicznej, aby pokonać te bariery. One dzielą cię od szczęścia.

NUMER 14

Być może przechodzisz przez trudny okres i jesteś w tym sam. Wyraźnie czujesz się bezradny. Przechodzenie przez to samotnie jest prawdziwym zagrożeniem. Poszukaj pomocy u swoich przyjaciół lub profesjonalnego psychologa. Nie pozwól sobie na przejście nad tym do porządku dziennego, bo twój stan może się jeszcze pogorszyć.

NUMER 16 LUB 17

Opozycja, w jakiej stoi ta para, sprawia jednocześnie, że jest parą. Albo czujesz się kochany i zaopiekowany przez 17, albo czujesz, że pomagasz osiągać komuś sukcesy, w przypadku 16. Uważasz kogoś za niezbędnego i czujesz przywiązanie. Trzeba zrobić coś, żebyście stali się partnerami, a nie zależnymi od siebie ludźmi.

NUMER 20

Osiągnąłeś emocjonalny cel i teraz to ty jesteś dla innych punktem odniesienia. Stajesz się naturalnym liderem. Pomyśl, jak to dobrze wykorzystać - nie tylko dla siebie, ale i dla dobra innych.

