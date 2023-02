Spis treści: 01 W Krakowie przyszły na świat pięcioraczki. Mają już siedmioro rodzeństwa

- Podobno "nic dwa razy się nie zdarza", a jednak w Szpitalu Uniwersyteckim cuda lubią się powtarzać - poinformowali medycy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

- Już po raz drugi - dzięki staraniom zespołu Oddziału Położnictwa i Perinatologii pod kierownictwem profesora Huberta Hurasa, który od ponad 10 tygodni opiekował się ciężarną mamą - w niedzielę po godzinie 14, powitaliśmy na świecie pięcioraczki! - obwieścili radosną wiadomość.

W Krakowie przyszły na świat pięcioraczki. Mają już siedmioro rodzeństwa

12 lutego na Oddziale Położnictwa i Perinatologii przyszły na świat trzy dziewczynki i dwaj chłopcy. Dzieci przyszły na świat w 28. tygodniu przez cesarskie cięcie.

Jak informuje szpital, taka ciąża zdarza się raz na 52 miliony przypadków.

- Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każdy. Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha, gdzie spędzą najbliższych kilka tygodni - informuje szpital.

Medycy poinformowali, że dzieci i mama czują się dobrze, a w domu czeka na nich pochodzący z Anglii ojciec i siedmioro rodzeństwa.

- Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i wzruszeni, że już po raz kolejny możemy uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu, a wiedza oraz doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że tak mnogie ciąże doczekują się szczęśliwego rozwiązania. Witamy na świecie Maluchy! - napisali medycy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Urodziła pięcioraczki. Posypały się gratulacje

Pod postem posypały się gratulacje od internautów.

"Zdrowia i sił dla mamy i maleństw",

"Boże ale cud. Gratuluję i życzę z całego serca zdrówka i szczęścia. Mieć 5. dzieciaczków to byłoby moje największe szczęście",

"Trzeba rzeczywiście znaleźć się w gronie wybranych spośród setek milionów aby urodzić pięcioraczki mając już siedmioro dzieci na świecie. Dużo sił i zdrowia życzę! Wyrazy uznania dla zespołu",

"Brawo tata i mama! Powodzenia bo czeka Was dużo pracy i trzymajcie się zdrowo",

"Dużo radości i dużo siły dla całej rodziny. Gratulacje dla lekarzy",

"Życzę dużo zdrówka oraz szczęśliwego dzieciństwa dzieciom, a ich rodzicom dużo zdrowia, wytrwałości i radości z rodzicielstwa".

Gratulacje dla świeżo upieczonych rodziców popłynęły również z gminy Horyniec Zdrój z woj. podkarpackiego. Na jej terenie mieszka 14-osobowa rodzina.

- Wczoraj dotarła do nas radosna nowina, małżeństwu z terenu naszej gminy urodziły się pięcioraczki, 2 chłopców i 3 dziewczynki! Serdecznie gratulujemy rodzicom! - napisali na Facebooku pracownicy gminy Horyniec Zdrój.

***