"Kamienie głodu” to głazy w rzekach, które można dostrzec przy bardzo niskim poziomie wody. Teraz wyłoniły się w Niemczech, na Renie i Łabie. Widok kamieni głodowych przed wiekami budził niepokój - zwiastował bowiem klęskę głodu.

Wzdłuż brzegów Łaby znaleziono ich ostatnio dziesiątki, a wiele z nich do tej pory nie było znanych i opisanych. Od co najmniej siedmiu wieków mieszkańcy przyrzecznych miejscowości ryją na kamieniach daty upamiętniające największe susze. Najstarszy napis pochodzi z 1417 roku, znajduje się on na Łabie w miejscowości Decin (dzisiejsze Czechy). Co prawda, został częściowo zniszczony przez kotwice statków cumujących do brzegu, jest więc mało czytelny, ale obok można wyraźnie zauważyć datę 1616 oraz słynne przesłanie:

"Kiedy mnie widzisz, płacz"

Jest to ostrzeżenie do mieszkańców przepowiadające, że nadchodzi trudny czas - gorsze zbiory, puste spichlerze, a co za tym idzie - głód. Ostatnie wyryte na głazach w tamtym rejonie napisy pochodzą sprzed kilku lat. W ostatnich dniach dostrzeżono kolejne. Na kamieniach głodowych na Renie widnieją daty 2015 i 2018 - wtedy to ostatni raz w Niemczech mówiono o suszy. Jak twierdzą niektórzy naukowcy, kryzysy z powodu niedostatecznej ilości opadów przed laty to nic, w porównaniu do teraźniejszości. Tegoroczna susza w Europie ich zdaniem jest najpoważniejsza od 500 lat.

